Klopp łączony z Realem Madryt. Agent trenera przerywa milczenie

08:46, 7. marca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  365Scores / Mundo Deportivo

Jurgen Klopp może wrócić na ławkę trenerską i objąć Real Madryt. W rozmowie z 365Scores agent niemieckiego szkoleniowca odniósł się do tych spekulacji.

Juergen Klopp
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Jürgen Klopp zostanie następcą Alvaro Arbeloi?

Jurgen Klopp od dłuższego czasu jest łączony z objęciem Realu Madryt lub reprezentacji. Gra zespołu prowadzonego przez Alvaro Arbeloę nie spełnia oczekiwań, co wywołuje sporą frustrację w klubowych biurach. Chociaż agent Niemca nazywa te doniesienia jedynie plotkami, w rzeczywistości wydaje się, że coś musi być na rzeczy.

Marc Kosicke został zapytany przez „365Scores” o możliwość przejęcia przez byłego trenera Liverpoolu reprezentacji przed Mistrzostwami Świata 2026 lub ewentualnie po turnieju.

– Nie ma potrzeby odpowiadać na pytania dotyczące tematów, które są jedynie plotkami. W tej chwili nikt się z nami nie kontaktowałodpowiedział agent szkoleniowca.

Z kolei tak odniósł się do spekulacji o odejściu z Red Bulla, aby objąć hiszpańskiego giganta,

– Jurgen Klopp jest bardzo szczęśliwy w swojej obecnej roli w Red Bullu, a to, co mówi się o negocjacjach w sprawie trenowania Realu Madryt to na razie tylko plotki – stwierdził.

Mówiło się także o potencjalnym powrocie na Anfield. Wygląda jednak na to, że angielski klub nie wykazuje zainteresowania ponownym zatrudnieniem legendarnego trenera. Stąd też Real jawi się jako najbardziej prawdopodobny i preferowany kierunek dla 58-latka, choć inne czołowe ekipy Premier League także wykazują zainteresowanie.

Według doniesień wkrótce ma dojść do spotkań z przedstawicielami Los Blancos, które mają przygotować grunt pod powrót na ławkę trenerską.

