Mourinho o transferze Lamine Yamala. Padły bardzo konkretne słowa

07:57, 20. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Touchline | T (X)

Jose Mourinho odniósł się do pomysłu sprowadzenia Lamine Yamala do Realu Madryt. Portugalczyk nie pozostawił wątpliwości, jasno oceniając sytuację gwiazdy FC Barcelony.

Jose Mourinho
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Lamine Yamal w Realu Madryt? Mourinho uciął temat jednym zdaniem

Jose Mourinho nie pozostawił miejsca na domysły w sprawie Lamine Yamala. Trener Realu Madryt został zapytany o możliwość sprowadzenia młodego skrzydłowego FC Barcelony do zespołu z Estadio Santiago Bernabeu. Jego odpowiedź była wyjątkowo stanowcza.

Portugalczyk docenia klasę 18-letniego zawodnika, ale jednocześnie przekonuje, że stołeczny klub nie potrzebuje kolejnego wzmocnienia w ofensywie. Mourinho podkreślił, że obecna kadra daje mu wystarczająco dużo jakości, aby rywalizować na najwyższym poziomie.

– Czy podpiszę kontrakt z Lamine Yamalem dla Realu Madryt? Nie. To świetny piłkarz, ale mamy bardzo dobry skład – stwierdził trener Królewskich cytowany przez profil The Touchline | 𝐓 na platformie X.

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To jasny sygnał ze strony Mourinho. Lamine Yamal od dłuższego czasu znajduje się w centrum uwagi największych europejskich klubów, a jego pozycja w Barcy sprawia, że każda informacja dotycząca jego przyszłości natychmiast wywołuje spore emocje.

Trener Realu nie zamierza jednak patrzeć na rynek transferowy przez pryzmat nazwisk. Z jego słów wynika, że zdecydowanie większe znaczenie ma dla niego wiara w zawodników, których już ma do dyspozycji.

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