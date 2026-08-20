Mourinho o transferze Lamine Yamala. Padły bardzo konkretne słowa

Jose Mourinho odniósł się do pomysłu sprowadzenia Lamine Yamala do Realu Madryt. Portugalczyk nie pozostawił wątpliwości, jasno oceniając sytuację gwiazdy FC Barcelony.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Lamine Yamal w Realu Madryt? Mourinho uciął temat jednym zdaniem

Jose Mourinho nie pozostawił miejsca na domysły w sprawie Lamine Yamala. Trener Realu Madryt został zapytany o możliwość sprowadzenia młodego skrzydłowego FC Barcelony do zespołu z Estadio Santiago Bernabeu. Jego odpowiedź była wyjątkowo stanowcza.

Portugalczyk docenia klasę 18-letniego zawodnika, ale jednocześnie przekonuje, że stołeczny klub nie potrzebuje kolejnego wzmocnienia w ofensywie. Mourinho podkreślił, że obecna kadra daje mu wystarczająco dużo jakości, aby rywalizować na najwyższym poziomie.

– Czy podpiszę kontrakt z Lamine Yamalem dla Realu Madryt? Nie. To świetny piłkarz, ale mamy bardzo dobry skład – stwierdził trener Królewskich cytowany przez profil The Touchline | 𝐓 na platformie X.

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To jasny sygnał ze strony Mourinho. Lamine Yamal od dłuższego czasu znajduje się w centrum uwagi największych europejskich klubów, a jego pozycja w Barcy sprawia, że każda informacja dotycząca jego przyszłości natychmiast wywołuje spore emocje.

Trener Realu nie zamierza jednak patrzeć na rynek transferowy przez pryzmat nazwisk. Z jego słów wynika, że zdecydowanie większe znaczenie ma dla niego wiara w zawodników, których już ma do dyspozycji.