Liga Mistrzów: Celtic zachwycił, Bodo/Glimt z zaliczką. Puchacz z asystą

Liga Mistrzów przyniosła w środę kilka interesujących rozstrzygnięć. Celtic w spotkaniu IV rundy kwalifikacji wysoko pokonał LASK, Bodo/Glimt rozbiło NEC Nijmegen, a Tymoteusz Puchacz zanotował asystę w meczu Sabah Baku z Hapoelem Beer Szewa.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Celtic i Bodo/Glimt zrobili swoje. Błysk Tymoteusza Puchacza

Liga Mistrzów dostarczyła kibicom kolejnej dawki emocji w pierwszych meczach IV rundy kwalifikacyjnej. Celtic wypracował sobie znakomitą pozycję przed rewanżem, a Bodo/Glimt zrobiło ogromny krok w stronę awansu. Ciekawie było również na Superbet Arena – Giulesti i na Słowacji.

Szkoci nie pozostawili LASK Linz większych złudzeń. Celtiz zwyciężył 3:0 i przed wyjazdem do Austrii ma bardzo komfortową zaliczkę. Gospodarze od początku narzucili wysokie tempo, a ich przewaga znalazła odzwierciedlenie w wyniku. Bramki dla ekipy Martina O’Neilla zdobyli: Benjamin Nygren i dwie Camilo Duran.

Celtic FC – LASK Linz 3:0 (2:0)

Bardzo ważne wydarzenie z perspektywy polskich kibiców miało miejsce w spotkaniu Hapoelu Beer Szewa z Sabah Baku. Reprezentant Polski Tymoteusz Puchacz zanotował asystę przy trafieniu Veljko Simicia, dokładając konkret do ofensywy azerskiego zespołu. Finalnie jednak mecz zakończył się wygraną Izraelczyków. Gola na wagę wygranej strzelił Igor Zlatanović. Z kolei w 43. minucie bramkę na 1:1 zdobył Javon East.

𝐀𝐒𝐘𝐒𝐓𝐀 𝐓𝐘𝐌𝐊𝐀 𝐏𝐔𝐂𝐇𝐀𝐂𝐙𝐀! 🅰️🔥 Polak świetnie dośrodkował, a do siatki trafił niezawodny Veljko Simić! 🤩



📺 Transmisja meczu: https://t.co/xB1gR5SiDw pic.twitter.com/AdLaITmx0L — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 19, 2026

Hapoel Beer Szewa – Sabah Baku 2:1 (1:1)

Prawdziwy pokaz siły zaprezentowało Bodo/Glimt. Norweski zespół wygrał na wyjeździe z NEC Nijmegen 3:1 i znalazł się w znakomitej sytuacji przed rewanżem. Przedstawiciel Eredivisie musi teraz odrobić dwubramkową stratę, jeśli chce marzyć o awansie do fazy zasadniczej elitarnych rozgrywek. Trafienia dla Bodo/Glimt zanotowali: Sondre Fet, Andreas Helmersen i Haitam Aleesami. Autorem honorowego gola dla gospodarzy był Clement Bischof.

FK Bodø/Glimt nie oszczędza dziś rywali! 🥊 Zespół z Norwegii prowadzi 3:0 z NEC Nijmegen!



📺 Transmisja meczu: https://t.co/XS8msOYQlF pic.twitter.com/iBI3Tvjx7z — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 19, 2026

NEC Nijmegen – Bodo/Glimt 1:3 (0:2)

Remis padł natomiast w Bratysławie. Slovan nie wykorzystał atutu własnego stadionu i zremisował z Celje 1:1. Taki rezultat sprawia, że przed rewanżem żadna ze stron nie może być pewna awansu, a wszystko rozstrzygnie się w Słowenii. Pierwszu gol padł już w 15. minucie za sprawą Romana Cerepkai. Z kolei do wyrównania doprowadził Milot Avdyli.

Slovan prowadzi z Celje! 👊 Bardzo ładną akcję gospodarzy szczęśliwie wykończył Roman Čerepkai!



📺 Transmisja meczu: https://t.co/9iruEUgelR pic.twitter.com/41DYUDQD1i — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 19, 2026

Slovan Bratysława – Celje 1:1 (1:1)