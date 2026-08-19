Barcelona nie zawiodła swoich kibiców. Pewny triumf i kolejne trofeum

22:25, 19. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  

FC Barcelona pokonała Al Ahly (2:1) i sięgnęła po 49. trofeum Joana Gampera. Katalończycy udanie zakończyli przygotowania przed startem rozgrywek La Liga.

Raphinha
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

FC Barcelona wygrała trofeum Gampera

FC Barcelona od początku spotkania przejęła inicjatywę i jeszcze przed przerwą wypracowała sobie dwubramkową przewagę. Wynik w 30. minucie otworzył Hamza Abdelkarim, który skierował piłkę do siatki przeciwko swojemu byłemu klubowi. Tuż przed przerwą Raphinha wykorzystał rzut karny i podwyższył prowadzenie gospodarzy.

Po zmianie stron Al Ahly odpowiedziało trafieniem kontaktowym. Egipski gigant przez pewien czas mocniej naciskał na Blaugranę, próbując doprowadzić do remisu. Barcelona musiała tym samym zachować koncentrację w końcowej fazie spotkania.

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Swoją okazję na przypieczętowanie zwycięstwa miał również Anthony Gordon. Letni nabytek stanął przed szansą z rzutu karnego, ale jej nie wykorzystał. Anglik nie zdołał tym samym uczcić swojego debiutu na Camp Nou premierowym trafieniem.

Barcelona przetrwała napór rywala i ostatecznie zamknęła mecz zwycięstwem. Triumf nad Al Ahly oznacza zdobycie przez katalońskią ekipę 49. trofeum Joana Gampera. Był to zarazem ostatni przedsezonowy sprawdzian zespołu Hansiego Flicka przed rozpoczęciem walki o ligowe punkty.

FC Barcelona – Al Ahly 2:1 (2:0)
1:0 Hamza Abdelkarim 29’
2:0 Raphinha 45’ (k.)
2:1 Zizo 51′

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