Lewandowski analizuje kolejną ofertę. Romano zabrał głos

Robert Lewandowski stoi przed ważnym wyborem dotyczącym swojej przyszłości. Fabrizio Romano poinformował, że napastnik wkrótce zdecyduje, czy przyjąć propozycję Chicago Fire i przenieść się do Major League Soccer.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski podejmie decyzję ws. oferty Chicago Fire

Robert Lewandowski wrócił już do Europy z USA wraz z rodziną oraz swoim agentem, aby przeanalizować dostępne możliwości i podjąć decyzję dotyczącą dalszej kariery. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano na stole znajduje się konkretna oferta ze strony Chicago Fire.

Amerykański klub zaproponował Polakowi kontrakt obowiązujący przez dwa lub trzy lata. Rozmowy między stronami trwają już od pewnego czasu, a ostatnia wizyta Lewandowskiego w Chicago miała przebiegać w bardzo pozytywnej atmosferze. Teraz ostateczny ruch należy do samego zawodnika.

36-letni napastnik pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy świata. W ostatnich latach reprezentował FC Barcelonę, do której trafił latem 2022 roku po niezwykle udanym okresie spędzonym w Bayernie Monachium. Wcześniej występował również w Borussii Dortmund oraz Lechu Poznań.

Potencjalne przenosiny do Major League Soccer byłyby jednym z najważniejszych transferów w historii ligi. Chicago Fire od dłuższego czasu poszukuje zawodnika o globalnej renomie, który mógłby stać się twarzą projektu sportowego i marketingowego klubu. Lewandowski spełnia wszystkie te warunki dzięki bogatemu dorobkowi oraz ogromnej popularności na całym świecie.

Na ten moment żadna decyzja nie została jeszcze podjęta. Jak przekazał Fabrizio Romano, po pozytywnej wizycie w Chicago polski napastnik ma dokładnie przeanalizować swoją sytuację.