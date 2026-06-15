Górnik Zabrze sprzedaje pomocnika. Zarobi około 3 mln euro

19:01, 15. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  iSport.cz

Wiktor Nowak ma zostać kolejnym letnim wzmocnieniem Slavii Praga. Według informacji iSport.cz polski pomocnik przebywa już w stolicy Czech, a klub finalizuje ostatnie formalności związane z transferem.

Michal Gasparik
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Wiktor Nowak zostanie zawodnikiem Slavii Praga

Wiktor Nowak od kilku miesięcy znajdował się w kręgu zainteresowań Slavii Praga. Teraz wszystko wskazuje na to, że 21-letni pomocnik wkrótce zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik mistrza Czech. Według źródła do uzgodnienia pozostały jedynie końcowe szczegóły oraz przejście badań medycznych.

Młodzieżowy reprezentant Polski jest związany z Górnikiem Zabrze, jednak ostatni sezon spędził na wypożyczeniu do Wisły Płock, a w ekipie Trójkolorowych nawet nie zadebiutował. W barwach beniaminka Ekstraklasy rozegrał 32 spotkania i zdobył cztery bramki.

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Slavia od dłuższego czasu uważnie obserwuje polski rynek. Niedawno praski klub ogłosił strategiczną współpracę z Arką Gdynia, a w ostatnich miesiącach łączony był z kilkoma zawodnikami występującymi w Polsce.

Wciąż nie wiadomo, czy częścią porozumienia między Slavią a Górnikiem Zabrze będą również inni piłkarze. Według informacji iSportu w kontekście negocjacji pojawiały się nazwiska Ondřeja Zmrzlyego oraz Erika Prekopa. Na razie nie ma jednak potwierdzenia, że którykolwiek z zawodników zostanie uwzględniony w finalnym kształcie transakcji związanej z transferem Nowaka. Spekulacje dotyczą również wartości całej operacji, która według medialnych doniesień może zamknąć się w kwocie od dwóch do trzech milionów euro.