De Bruyne kontra Salah. To składy na mecz Belgia – Egipt

20:01, 15. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Belgia - Egipt to spotkanie w 1. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na ten mecz.

Kevin De Bruyne
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René Nijhuis/ Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Belgia – Egipt: wyjściowe jedenastki

Trwa pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Mecz Belgia – Egipt rozpoczyna zmagania w grupie G. To spotkanie zostanie rozegrane na Lumen Field w Seattle, a poprowadzi je sędzia Ramon Abatti z Brazylii.

Faworytem tego starcia, przynajmniej na papierze, są Czerwone Diabły. Brązowi medaliści mundialu 2018 (zwycięstwo z Anglią w meczu o trzecie miejsce) to wyraźnie najmocniejsza ekipa w grupie, w której znajdują się także Iran i Nowa Zelandia.

Belgia

Mistrzostwa świata, gr. G |

15 czerwca 2026

21:00

1.58
4.15
5.90
Egipt
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W podstawowym składzie drużyny prowadzonej przez Rudiego Garcię nie zabrakło miejsca dla Kevina De Bruyne i Jeremy’ego Doku. Natomiast Romelu Lukaku, który w narodowych barwach strzelił już 90 goli, rozpocznie ten mecz na ławce rezerwowych.

Hossam Hassan nie zaskoczył i wystawił dwie największe gwiazdy do gry od pierwszych minut. Mohamed Salah i Omar Marmoush wybiegną na boisko w wyjściowej jedenastce.

Belgia – Egipt: oficjalne składy

Belgia: Courtois, Castagne, Mechele, Ngoy, Meunier – Tielemans, De Bruyne, Onana – Trossard, De Ketelaere, Doku

Egipt: Shobeir – Fatouh, Fathy, Ibrahim, Hany – Attia, Ashour, Lasheen – Ziko, Marmoush, Salah

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