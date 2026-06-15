Belgia – Egipt: wyjściowe jedenastki
Trwa pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Mecz Belgia – Egipt rozpoczyna zmagania w grupie G. To spotkanie zostanie rozegrane na Lumen Field w Seattle, a poprowadzi je sędzia Ramon Abatti z Brazylii.
Faworytem tego starcia, przynajmniej na papierze, są Czerwone Diabły. Brązowi medaliści mundialu 2018 (zwycięstwo z Anglią w meczu o trzecie miejsce) to wyraźnie najmocniejsza ekipa w grupie, w której znajdują się także Iran i Nowa Zelandia.
W podstawowym składzie drużyny prowadzonej przez Rudiego Garcię nie zabrakło miejsca dla Kevina De Bruyne i Jeremy’ego Doku. Natomiast Romelu Lukaku, który w narodowych barwach strzelił już 90 goli, rozpocznie ten mecz na ławce rezerwowych.
Hossam Hassan nie zaskoczył i wystawił dwie największe gwiazdy do gry od pierwszych minut. Mohamed Salah i Omar Marmoush wybiegną na boisko w wyjściowej jedenastce.
Belgia – Egipt: oficjalne składy
Belgia: Courtois, Castagne, Mechele, Ngoy, Meunier – Tielemans, De Bruyne, Onana – Trossard, De Ketelaere, Doku
Egipt: Shobeir – Fatouh, Fathy, Ibrahim, Hany – Attia, Ashour, Lasheen – Ziko, Marmoush, Salah