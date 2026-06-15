Manchester United chce w letnim okienku wzmocnić lewą obronę. Jak się okazuje, jeden z kandydatów zgodził się na transfer. Antonee Robinson z Fulham jest otwarty na przeprowadzkę na Old Trafford - donosi "Daily Star".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Antonee Robinson zgodził się na transfer do Manchesteru United

Manchester United planuje w letnim okienku transferowym pozyskać nowego lewego obrońcę, który byłby zagrożeniem dla Luke’a Shawa w walce o skład. Czerwone Diabły obserwują sporą liczbę zawodników na tę pozycję. W tym gronie znalazł się Antonee Robinson. Tymczasem „Daily Start” przekazuje, że zawodnik Fulham wyraził chęć dołączenia do zespołu prowadzonego przez Michaela Carricka.

Antonee Robinson znajduje się w kręgu zainteresowań Manchesteru United, ale na ten moment nie jest uznawany za priorytet. Reprezentant USA natomiast chce wykorzystać sytuację i wyraził gotowość na ten transfer. Czerwone Diabły będą musiały sięgnąć dość głęboko do portfela. Fulham wycenia natomiast swojego defensora na około 28 milionów funtów.

Co ciekawe, w zeszłym roku Antonee Robinson mógł wzmocnić odwiecznego rywala Manchesteru United. Amerykanin był łączony z Liverpoolem, który ostatecznie wybrał Milosa Kerkeza. Defensor Fulham jednak nie osiadł na laurach. Reprezentant USA wciąż jest czołowym graczem w Premier League na swojej pozycji i zainteresowanie Czerwonych Diabłów nie wzięło się z przypadku.

Antonee Robinson w poprzednim sezonie rozegrał 26 spotkań w koszulce Fulham. Amerykanin zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.