PSG znów wygra wojnę z Arsenalem?! Trwa walka o wielki transfer

17:57, 15. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Paris Saint-Germain zamierza pokrzyżować plany transferowe Arsenalu. Mistrzowie Francji włączyli się bowiem do wyścigu o Ayyouby Bouaddiego z Lille OSC - przekazuje "TEAMtalk".

Mikel Arteta oraz Luis Enrique
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Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta oraz Luis Enrique

Ayyoub Bouaddi ma w czym wybierać. Paris Saint-Germain rzuca wyzwanie Arsenalowi

Paris Saint-Germain zdołał obronić tytuł najlepszej drużyny Europy. Podopieczni Luisa Enrique w finale Ligi Mistrzów pokonali bowiem Arsenal. Wkrótce między tymi zespołami może rozpocząć się zacięta walka o transfer. Portal „TEAMtalk” donosi, że mistrzowie Francji włączyli się do walki o Ayyoubę Bouaddiego, który na co dzień reprezentuje barwy Lille OSC.

Jako pierwszy po utalentowanego pomocnika zgłosił się Arsenal. Paris Saint-Germain jednak nie może sobie pozwolić, że z Ligue 1 podbierze im ktoś taką gwiazdę. Paryżanie myślą o pozyskaniu reprezentanta Maroka, ale nie będzie to tani ruch. Lille OSC oczekuje bowiem za swoją perełkę aż 60 milionów euro.

W walce o Ayyoubę Bouaddiego liczą się jeszcze Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Bayern Monachium, Real Madryt i FC Barcelona. Jednak to Paris Saint-Germain oraz Arsenal wyłonili się na czele peletonu. Czas pokaże, który zespół finalnie wygra rywalizację o reprezentanta Maroka.

Ayyoub Bouaddi w zeszłym sezonie rozegrał 42 spotkania w koszulce Lille OSC. Pomocnik nie zdołał wpisać się na listę strzelców i na koncie ma tylko jedną asystę. Marokańczyk jednak nigdy nie był rozliczany z tego typu statystyk.

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