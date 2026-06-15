Manchester United może sięgnąć po piłkarza, który błysnął już na Mistrzostwach świata 2026. Na ich celowniku znajduje się Felix Nmecha, którego Borussia Dortmund wycenia na 50 milionów euro - donosi "Bild".

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Felix Nmecha wzbudza zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United aktywnie pracuje na rynku transferowym. Głównym celem angielskiego zespołu jest wzmocnienie środka pola i do ich notesu trafił już piłkarz, który błysnął na Mistrzostwach Świata 2026. Dziennik „Bild” przekazuje, że zespół z Old Trafford wciąż wykazuje zainteresowanie Felixem Nmechą. Czerwone Diabły od długich miesięcy obserwują zawodnika Borussii Dortmund.

Niemieckie źródło podaje, że Manchester United nie będzie musiał płacić klauzuli odstępnego za Felixa Nmechę. Wycena Borussii Dortmund jednak wciąż jest bardzo wysoka. Pomocnik mógłby opuścić Signal Iduna Park, jeśli na stole pojawiłaby się oferta w wysokości 50 milionów euro. Taką kwotę musiałyby zatem zapłacić Czerwone Diabły, jeśli chciałyby nawiązać współpracę z 25-latkiem.

Felix Nmecha wraz z reprezentacją Niemiec ma za sobą już mecz na mundialu. Drużyna Juliana Nagelsmanna rozbiła Curacao rezultatem 7:1. Gwiazda Borussii Dortmund rozegrała fantastyczne zawody i strzeliła nawet gola. Zainteresowanie Manchesteru United zatem jest nieprzypadkowo, ale media podkręcają temat po doskonałym występie 25-latka w pierwszym meczu na mundialu.

W poprzednim sezonie Felix Nmecha rozegrał 42 spotkania w koszulce Borussii Dortmund. Reprezentant Niemiec zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.