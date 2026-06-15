Cracovia w poniedziałek potwierdziła przyjście nowego obrońcy. Do zespołu Pasów trafił Dominik Baumgartner. Austriak podpisał z klubem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Oficjalnie: Dominik Baumgartner zasilił szeregi Cracovii

Cracovia wzięła się za budowę składu na sezon 2026/27. Władze klubu rozglądały się za nowym obrońcą i w poniedziałkowe popołudnie udało im się oficjalnie pozyskać piłkarza. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Dominika Baumgartnera. Austriak dotychczas był związany z Wolfsbergerem.

Dominik Baumgartner został obarczony sporym zaufaniem. Cracovia związała się bowiem z nowym zawodnikiem kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. W umowie widnieje również zapis przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy. Dla 29-latka będzie to dopiero druga zagraniczna przygoda. Austriak, oprócz rodzimej ligi, występował również w VfL Bochum.

Nazwisko Dominika Baumgartnera jest uznane w Austrii. Defensor w ostatnich miesiącach pełnił rolę kapitana Wolfsbergera. Cracovia zatem pozyskała zawodnika, który może być zarówno liderem w obronie, jak i w szatni. Na papierze wydaje się to bardzo dobry ruch. Czekamy zatem na debiut 29-latka w rozgrywkach PKO Ekstraklasy.

Dominik Baumgartner w zeszłym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce Wolfsbergera. Austriacki obrońca zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.