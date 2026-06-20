Liverpool celuje w głośny transfer z Bundesligi. Na liście życzeń The Reds znalazł się Karim Adeyemi z Borussii Dortmund. Angielski klub bacznie monitoruje sytuację Niemca - informuje Ekrem Konur.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Karim Adeyemi wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool rozgląda się za następcą Mohameda Salaha, który tego lata zmieni otoczenie. Angielski klub bacznie przeczesuje rynek w poszukiwaniu odpowiedniego zawodnika. Jak się okazuje, na listę życzeń The Reds trafiło już dobrze znane nazwisko. Ekrem Konur poinformował, że w kręgu zainteresowań zespołu z Anfield Road znalazł się Karim Adeyemi z Borussii Dortmund.

Niemiecki skrzydłowy od dawna wykazuje chęć przeprowadzki do Premier League. To jest wręcz jego marzeniem. Wspomniane źródło zdradza, że zawodnik trafił na listę transferową Borussii Dortmund, po tym jak przedstawił swoje wygórowane żądania finansowe. Liverpool bacznie monitoruje sytuację 24-latka i wkrótce może ruszyć po jego transfer.

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Od miesięcy media informują, że kluby z Premier League mają na celowniku Karima Adeyemiego Dotychczas jednak nie był tak silnego zainteresowania, jakie przejawia Liverpool. The Reds są na dobrej drodze, aby nawiązać współpracę z niemieckim skrzydłowym. Pozostaje im teraz złożyć oficjalną ofertę, a także dogadać się z samym piłkarzem.

Karim Adeyemi w poprzednim sezonie rozegrał 39 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Niemiec zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 10 trafień, a także zaliczył sześć asyst.