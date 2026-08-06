Liverpool może przeprowadzić tego lata głośny transfer. The Reds rozważają pozyskanie Raula Asencio z Realu Madryt. Otoczenie Hiszpana skontaktowało się już z angielskim klubem - donosi "TEAMtalk".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Raul Asencio wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool przygotowuje się już do nowego życia, w którym nie będzie Mohameda Salaha. Władze angielskiego klubu aktywnie pracują na rynku transferowym, aby pozyskać nie tylko następcę Egipcjanina, ale także środkowego defensora. Jak się okazuje, trop The Reds prowadzi do Realu Madryt. Serwis „TEAMtalk” zdradza, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Raul Asencio.

Brytyjska prasa zdradza, że Hiszpan jest poważnie traktowany przez Liverpool, który rozważa jego transfer. Agenci zawodnika Realu Madryt już wzięli się do pracy i skontaktowali się z angielskim klubem. Między stronami odbyła się poważna rozmowa, ale przebiegu niestety nie poznaliśmy. Jedno jest pewne – defensor Królewskich znajduje się wysoko na liście życzeń The Reds.

Raul Asencio ma jednak jasny plan na przyszłość. Hiszpan nie ma zamiaru opuszczać Realu Madryt i chce walczyć o wyjściowy skład. To będzie trudne do wykonania, ponieważ Jose Mourinho i władze Los Blancos całkowicie skreślili tego zawodnika. Czas pokaże, czy Liverpool wykorzysta całą sytuację i pozyska Hiszpana.

W zeszłym sezonie Raul Asencio odgrywał ważną rolę w zespole Realu Madryt. Defensor grał z przymusu, ale nie prezentował poziomu wymaganego przez klub. Hiszpan jest jednak ambitnym zawodnikiem i wiernym Królewskim.