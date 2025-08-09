Lille sprzeda gwiazdę. Angielski klub zaoferował 40 mln euro

Lille OSC dogadało się z Bournemouth w sprawie transferu Bafode Diakite. Jak podaje francuski portal Foot Mercato, Anglicy zapłacą za obrońcę 40 milionów euro.

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Lille OSC

Bournemouth wzmacnia obronę

Bournemouth zakończyło poprzedni sezon na dziewiątym miejscu w Premier League, co było niezłym rezultatem. To oczywiście sprawiło, że kilku zawodników wzbudziło zainteresowanie czołowych ekip i odeszło. Dean Huijsen przeniósł się do Realu Madryt, a IIlya Zabarnyi ma trafić do PSG. W związku z tym klub musiał znaleźć nowego stopera i postawił na gwiazdę z Ligue 1.

Bafode Diakite to 24-letni środkowy obrońca Lille OSC. W minionym sezonie rozegrał wiele dobrych meczów i przyciągnął uwagę kilku zespołów. Początkowo Bournemouth nie chciało płacić 40 milionów euro, czyli tyle ile Francuzi oczekiwali za swojego defensora. Jednak dzięki sprzedaży Zabarnyiego Anglicy będą mieli środki, żeby dopiąć transfer za całą kwotę.

Według francuskich mediów strony są już dogadane. Zawodnik ma przylecieć do Anglii, żeby przejść testy medyczne i podpisać kontrakt. Bournemouth liczy na to, że Diakite szybko zaadaptuje się do drużyny Andoniego Iraoli i wypełni lukę po kluczowych zawodnikach, którzy opuścili zespół.

Wychowanek Toulouse FC przeniósł się do Lille w 2022 roku, gdzie zagrał w 123 spotkaniach. Strzelił w nich trzynaście bramek i zanotował trzy asysty.

