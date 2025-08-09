Newcastle szuka nowego napastnika. Gwiazda może zostać następcą Isaka

15:45, 9. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  The Athletic

Newcastle United rozważa transfer napastnika. Jak podaje David Ornstein z The Athletic, Sroki szukają potencjalnego następcy Alexandra Isaka.

Alexander Isak
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Gwiazda Porto na celowniku Newcastle

Newcastle United obserwuje Samu Aghehowę. Hiszpański napastnik ma za sobą znakomity sezon. W barwach FC Porto w 45 spotkaniach 21-latek zdobył 27 goli i dorzucił trzy asysty. To przyciągnęło uwagę wielu drużyn. W zeszłym roku był bliski dołączenia do Chelsea, ale ostatecznie trafił do Portugalii. Teraz znów pojawił się na radarze ekip z Premier League.

Sroki niedawno odrzuciły ofertę Liverpoolu za Alexandra Isaka, jednak The Reds pracują nad nową propozycją. Aghehowa jest wysoko na liście życzeń klubu z St James’ Park, który rozgląda się za potencjalnym następcą Szweda.

Sytuację snajpera monitorują także Arsenal, Manchester United, Aston Villa i West Ham United. Jednak te kierunki wydają się obecnie mało prawdopodobne.

Mierzący ponad 190 centymetrów piłkarz ma kontrakt z Porto do 2029 roku. Przez portal „Transfermarkt” jest wyceniany na 50 milionów euro. W przeszłości Aghehowa występował w m.in. Deportivo Alaves i Granadzie. Był także zawodnikiem Atletico Madryt, jednak w stolicy Hiszpanii nie rozegrał żadnego meczu.

Zobacz także: Newcastle zmienia cel transferowy. Gwiazdor wybrał Liverpool