PSG blisko hitowego transferu. Gigant osiągnął porozumienie

Ilja Zabarnyi dołączy do PSG
Paris Saint-Germain nie zwalnia tempa po historycznym sukcesie w Lidze Mistrzów. Klub ze stolicy Francji po raz pierwszy sięgnął po najważniejsze europejskie trofeum, a niewiele zabrakło, by do kolekcji dołożył także Klubowe Mistrzostwo Świata. W emocjonującym finale PSG musiało jednak uznać wyższość Chelsea.
Dla Luisa Enrique było priorytetem wzmocnienie środka defensywy w letnim oknie transferowym. Jak donosi Fabrizio Romano, na ostatniej prostej są rozmowy w sprawie transferu Ilji Zabarnyiego z AFC Bournemouth. 22-letni reprezentant Ukrainy to jeden z najbardziej utalentowanych obrońców w Premier League. Jego przeprowadzka do Paryża jest już niemal przesądzona, a kluby mają być bardzo blisko finalizacji umowy,. Sam zawodnik ma podpisać pięcioletni kontrakt z francuskim gigantem.
PSG osiągnęło już porozumienie z angielskim klubem w sprawie transferu ukraińskiego zawodnika, który ma wynieść 67 milionów euro. To spora suma za młodego obrońcę, ale paryżanie są przekonani, że inwestują w przyszłą gwiazdę.
Transfer ma zostać sfinalizowany w ciągu najbliższych dni. Zabarnyi poleci do Paryża na testy medyczne, które mają odbyć się przed meczem o Superpuchar Europy, który odbędzie się w środę (13 sierpnia, godz. 21:00) na Stadio Friuli w Udine.
Ilja Zabarnyi zasilił szeregi Bournemouth w styczniu 2023 roku, przechodząc z Dynama Kijów. Błyskawicznie zaadaptował się do realiów Premier League. Od momentu debiutu na angielskich boiskach, rozegrał łącznie 86 spotkań i raz wpisał się na listę strzelców.