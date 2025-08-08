PSG blisko hitowego transferu. Gigant osiągnął porozumienie

Paris Saint-Germain ma podpisać pięcioletni kontrakt ze środkowym obrońcą. Na Parc des Princes wkrótce dołączy Ilja Zabarnyi z Bournemouth - informuje Fabrizio Romano.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Ilja Zabarnyi dołączy do PSG

Paris Saint-Germain nie zwalnia tempa po historycznym sukcesie w Lidze Mistrzów. Klub ze stolicy Francji po raz pierwszy sięgnął po najważniejsze europejskie trofeum, a niewiele zabrakło, by do kolekcji dołożył także Klubowe Mistrzostwo Świata. W emocjonującym finale PSG musiało jednak uznać wyższość Chelsea.

Dla Luisa Enrique było priorytetem wzmocnienie środka defensywy w letnim oknie transferowym. Jak donosi Fabrizio Romano, na ostatniej prostej są rozmowy w sprawie transferu Ilji Zabarnyiego z AFC Bournemouth. 22-letni reprezentant Ukrainy to jeden z najbardziej utalentowanych obrońców w Premier League. Jego przeprowadzka do Paryża jest już niemal przesądzona, a kluby mają być bardzo blisko finalizacji umowy,. Sam zawodnik ma podpisać pięcioletni kontrakt z francuskim gigantem.

PSG osiągnęło już porozumienie z angielskim klubem w sprawie transferu ukraińskiego zawodnika, który ma wynieść 67 milionów euro. To spora suma za młodego obrońcę, ale paryżanie są przekonani, że inwestują w przyszłą gwiazdę.

Transfer ma zostać sfinalizowany w ciągu najbliższych dni. Zabarnyi poleci do Paryża na testy medyczne, które mają odbyć się przed meczem o Superpuchar Europy, który odbędzie się w środę (13 sierpnia, godz. 21:00) na Stadio Friuli w Udine.

Ilja Zabarnyi zasilił szeregi Bournemouth w styczniu 2023 roku, przechodząc z Dynama Kijów. Błyskawicznie zaadaptował się do realiów Premier League. Od momentu debiutu na angielskich boiskach, rozegrał łącznie 86 spotkań i raz wpisał się na listę strzelców.