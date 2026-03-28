Lewandowski poznał wolę kibiców Barcelony. Ich decyzja mówi wszystko

09:43, 28. marca 2026
Wojciech Mazurek
Robert Lewandowski zostanie czy odejdzie z FC Barcelony? To pytanie zadaje sobie każdy. Dziennik Sport stworzył ankietę dla kibiców, którzy mogli podzielić się swoim zdaniem. Fani wydali wyrok ws. przyszłości piłkarza. Prawie 56% głosujących było za rozstaniem.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kibice FC Barcelony nie chcą, żeby Lewandowski dostał nowy kontrakt

Robert Lewandowski w sierpniu będzie obchodził 38. urodziny. Mimo to wciąż gra na bardzo wysokim poziomie zarówno w klubie, jak i reprezentacji Polski. Kluczowe pytanie, jakie każdy zadaje sobie od kilku miesięcy, brzmi: Czy zostanie w FC Barcelonie? Obecny kontrakt obowiązuje tylko do końca sezonu. Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, ale kibice w Hiszpanii przemówili.

Dziennik Sport opublikował w mediach społecznościowych ankietę. Zapytali kibiców, czy przedłużyliby kontrakt z Lewandowskim. Wyniki są zbliżone, ale większa część fanów odpowiedziała przecząco. Prawie 56% nie chce, żeby Polak dostał nową umowę.

Czy przedłużyłbyś kontrakt z Robertem Lewandowskim? Wyniki ankiety dziennika Sport:

  • Tak – 44,1%
  • Nie – 55,9%

Przyszłość Lewandowskiego to temat, który ciągnie się od bardzo dawna. Joan Laporta w trakcie wyborów mówił głośno o tym, że reprezentant Polski zasłużył na nowy kontrakt. Z kolei co chwilę docierają informację, że Barcelona szuka nowego napastnika. Trudno więc przewidzieć, jaka będzie przyszłość doświadczonego zawodnika. Nawet jeśli nie zostanie w Katalonii, na brak ofert nie będzie narzekał. Duże zainteresowanie wykazują kluby z Turcji, Arabii Saudyjskiej, USA oraz Włoch.

Lewandowski gra w Barcelonie od sezonu 2022/2023. Łącznie w barwach Blaugrany rozegrał 184 mecze, w których zdobył 117 goli.

