Transferowy hit na horyzoncie? Barcelona sonduje wielką okazję

FC Barcelona nie zamierza ograniczać swoich transferowych ambicji. Na radarze klubu z ligi hiszpańskiej znalazł się jeden z najskuteczniejszych napastników świata.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona nie zamierza czekać. W grze pojawił się wielki cel

FC Barcelona sonduje możliwość przeprowadzenia jednego z najgłośniejszych transferów ostatnich lat. Jak informuje serwis Sport.es, mistrzowie Hiszpanii uważnie obserwują sytuację Harry’ego Kane’a i próbują wykorzystać impas w rozmowach kontraktowych pomiędzy angielskim snajperem a Bayernem Monachium.

Według wieści hiszpańskiego serwisu kluczowym punktem negocjacji pozostaje długość nowej umowy. To właśnie ten element miał zwrócić uwagę działaczy Barcelony, którzy postanowili sprawdzić, czy pojawi się choćby minimalna szansa na otwarcie drzwi do potencjalnego transferu.

Na ten moment stanowisko Bawarczyków pozostaje jednak niezmienne. Jak podaje Sport.es, klub z Monachium nie jest zainteresowany sprzedażą swojego najlepszego strzelca i traktuje go jako jeden z fundamentów projektu sportowego na najbliższe lata.

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Kane trafił do Bayernu latem 2023 roku i bardzo szybko stał się jedną z najważniejszych postaci zespołu. Jego obecna umowa obowiązuje do 2027 roku, co dodatkowo wzmacnia pozycję negocjacyjną niemieckiego giganta.

Liczby Anglika robią również ogromne wrażenie. W ostatnim sezonie wystąpił w 51 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając aż 61 bramek i dokładając do tego siedem asyst. Taka skuteczność sprawia, że pozostaje jednym z najbardziej pożądanych napastników na świecie.

Na razie temat znajduje się na etapie rozpoznania sytuacji. W każdym razie samo zainteresowanie Barcy pokazuje skalę ambicji klubu z Hiszpanii. Sprowadzenie Kane’a byłoby transferem, który odbiłby się szerokim echem w całej europejskiej piłce.