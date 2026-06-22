Transferowa bomba wisi w powietrzu. Julian Alvarez podsycił spekulacje transferowe

Julian Alvarez coraz wyraźniej daje do zrozumienia, że jego przyszłość w Atletico Madryt może ulec zmianie. Jego wypowiedź podczas MŚ 2026 wywołała falę spekulacji transferowych.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico Madryt straci napastnika? Julian Alvarez jasno postawił sprawę

Julian Alvarez w rozmowie cytowane przez ESPN odniósł się do swojej sytuacji klubowej w sposób wyjątkowo otwarty. Argentyńczyk zasugerował, że letnie okno transferowe może przynieść kluczową decyzję w jego karierze. Napastnik Atletico Madryt i reprezentacji Argentyny przyznał jednocześnie, że rozmawiał już z władzami klubu i nie ukrywa swoich ambicji.

– Chcę spełnić swoje marzenie. Rozmawiałem z ludźmi w klubie, z którymi musiałem porozmawiać. Najlepszym rozwiązaniem dla mojej przyszłości jest transfer – mówił wprost Julian Alvarez.

Zawodnik w minionym sezonie był jednym z najważniejszych zawodników Los Colchoneros. Łącznie w 52 meczach zdobył 20 bramek i dorzucił 10 asyst, potwierdzając swoją regularność i znaczenie w ofensywie drużyny Diego Simeone.

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Julian Alvarez od dłuższego czasu znajduje się również na liście życzeń czołowych klubów Europy. W przeszłości jego nazwisko łączono m.in. z FC Barceloną, Realem Madryt oraz Arsenalem. To sprawia, że każda jego wypowiedź dotycząca przyszłości natychmiast uruchamia transferową lawinę.

Reprezentant Argentyny obecnie koncentruje się jednak na grze w drużynie narodowej podczas trwającego mundialu w Ameryce Północnej. Jego drużyna awansowała już do fazy pucharowej turnieju, a kolejnym rywalem Albiceleste będzie Jordania (28 czerwca). Forma napastnika może mieć istotne znaczenie w dalszej części turnieju.

Skuteczny napastnik swoją szczerością wyraźnie otworzył dyskusję o nadchodzącym oknie transferowym. Chociaż nie padła jeszcze oficjalna decyzja, jego słowa brzmią jak zapowiedź poważnych zmian w karierze jednego z najbardziej cenionych napastników młodego pokolenia.