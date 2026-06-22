Scaloni wskazał jedną rzecz. To docenił w grze Messiego

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Argentyna triumfuje, Scaloni chwali Messiego

Leo Messi poprowadzi swoją drużynę do drugiego zwycięstwa na tegorocznym mundialu. Argentyna pokonała Austrię i jest pewna awansu do kolejnej fazy Mistrzostw Świata 2026. Lionel Scaloni, selekcjoner Albicelestes, ma prawo być zadowolonych ze swoich podopiecznych:

– Kiedy trzeba cierpieć, drużyna to robi. W pewnych momentach nie mieliśmy piłki, a zasługą zespołu jest wiedzieć, co robić w każdej chwili. Austria to trudny zespół, który ma wzrost i fizyczność. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zakwalifikowaliśmy do kolejnej rundy – stwierdził trener mistrzów świata.

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🎙 Lionel Scaloni en conferencia de prensa: "Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Por momentos no tuvimos la pelota y el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento". pic.twitter.com/4XUcE4CkbV — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 22, 2026

– Mimo że drużyna miała trudności, Leo Messi przejmował piłki i wykazywał pełne zaangażowanie. To zaangażowanie ma swoje uzasadnienie i właśnie to on wnosi do zespołu. Nie wiem już, co jeszcze powiedzieć – nic nie wystarcza – kontynuował Scaloni.

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– Kiedy Leo Messi się aktywuje, wszyscy się aktywują. Mieliśmy kilka rzeczy do poprawy. Byliśmy cierpliwi i znaleźliśmy drogę do bramki rywali. Mundial jest długi i mamy wiele alternatyw. Wiemy, że wszyscy zawodnicy mogą wnieść swoje umiejętności – zakończył selekcjoner reprezentacji Argentyny.