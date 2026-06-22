Manchester United już wybrał. Teraz musi zmierzyć się z brutalną prawdą

21:45, 22. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano

Manchester United już teraz planuje przyszłość środka pola. Na szczycie listy życzeń znalazł się piłkarz, którego sprowadzenie może okazać się wyjątkowo trudne.

Michael Carrick
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United marzy o wielkim transferze. Problemów nie brakuje

Manchester United nie ukrywa, że rozgląda się za zawodnikiem, który w dłuższej perspektywie mógłby przejąć rolę lidera drugiej linii po Casemiro. Jak ujawnia Fabrizio Romano, w ekipie z Old Trafford od dłuższego czasu ogromnym uznaniem cieszy się Aurelien Tchouameni, uznawany za jeden z najlepszych defensywnych pomocników europejskiego futbolu.

Francuz od momentu przeprowadzki do Realu Madryt ugruntował swoją pozycję jako kluczowy element zespołu. Nic więc dziwnego, że jego nazwisko regularnie pojawia się w wewnętrznych analizach działaczy Czerwonych Diabłów. Według informacji przekazanych przez insidera, w klubie postrzega się go jako idealnego kandydata do wzmocnienia środka pola na wiele kolejnych lat.

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Problem polega jednak na tym, że marzenia i rzeczywistość to obecnie dwa różne światy. Pierwszą przeszkodą pozostaje stanowisko giganta La Liga. Władze Królewskich nie wysyłają żadnych sygnałów sugerujących gotowość do sprzedaży zawodnika, który znajduje się w planach klubu na najbliższe sezony.

Drugim wyzwaniem są kwestie finansowe. Tchouameni należy do grona bardzo dobrze opłacanych piłkarzy w klubie z Estadio Santiago Bernabeu, a polityka płacowa Man Utd przechodzi obecnie proces zmian. Jak podkreśla Romano, dostosowanie się do obecnych zarobków Francuza mogłoby być niezwykle trudne w kontekście nowych założeń finansowych klubu.

Mimo to nazwisko reprezentanta Francji nie znika z radarów skautów i działaczy angielskiej ekipy. W klubie panuje przekonanie, że jego profil idealnie odpowiada potrzebom drużyny. Na dzisiaj temat pozostaje jednak bardziej ambitną wizją niż realnym projektem transferowym.

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