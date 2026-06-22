Inter Mediolan wkrótce pożegna Denzela Dumfriesa. Jak się okazuje, Nerazzurri wytypowali Malo Gusto jako następcę Holendra. Na stole Chelsea ma pojawić się oferta wynosząca prawie 50 milionów euro - donosi Ekrem Konur.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Malo Gusto w Interze Mediolan? Prawie 50 milionów euro za gracza Chelsea

Inter Mediolan od tygodni rozgląda się za następcą Denzela Dumfriesa. Holender lada moment zostanie zawodnikiem Realu Madryt. Mistrzowie Włoch do tej pory szukali zawodnika na prawe wahadło, ale odpowiedni kandydat został znaleziony. Jak poinformował Ekrem Konur, zainteresowanie Nerazzurrich wzbudził Malo Gusto z Chelsea.

Wspomniane źródło zaznacza, że Inter Mediolan małymi krokami przechodzi do konkretów. Otóż przygotowuje oficjalną ofertę transferową za francuskiego defensora. Ma ona wynosić prawie 50 milionów euro. Tym samym Nerazzurri chcą uprzedzić konkurencję. Zawodnik The Blues jest także łączony z przeprowadzką do Manchesteru City.

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Jeśli Malo Gusto finalnie trafi do Interu Mediolan, to będzie musiał mierzyć się ze sporą presją. Ostatnie lata pozycję prawego wahadłowego obsadzał Denzel Dumfries. Przyszłość Holendra na Stadio Giuseppe Meazza została już w zasadzie skreślona. Piłkarz po zakończonych Mistrzostwach Świata 2026 ma zostać oficjalnie przedstawiony jako nowy nabytek Realu Madryt.

Malo Gusto w zeszłym sezonie rozegrał 49 spotkań w barwach Chelsea. Francuz zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.