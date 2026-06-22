Szybki sygnał od Francji. Mbappe zrobił różnicę [WIDEO]

Reprezentacja Francji szybko narzuciła swoje tempo gry w starciu z Irakiem na MŚ 2026. Kylian Mbappe już w 14. minucie otworzył wynik meczu na stadionie w Filadelfii.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe z golem na 1:0 dla Francji

Reprezentacja Francji od pierwszych minut narzuciła wysokie tempo i przejęła kontrolę nad spotkaniem grupy I rozgrywanym na Lincoln Financial Field w Stanach Zjednoczonych. Zespół Didiera Deschampsa szybko potwierdził rolę faworyta, wykorzystując jedną z pierwszych groźnych akcji meczu. Kylian Mbappe, czyli lider ofensywy i kapitan Trójkolorowych, znalazł się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i precyzyjnym wykończeniem otworzył wynik, dając swojej ekipie prowadzenie 1:0 w 14. minucie.

Zawodnik Realu Madryt zaczął zatem odpowiadać na dubelt Lionela Messiego, goniąc Argentyńczyka w klasyfikacji najlepszych strzelców mundialu. Messi aktualnie ma na swoim koncie 18. trafień. Zawodnik Interu Miami wyprzedził tym samym w zestawieniu Miroslava Klose, mającego 16. goli na koncie. Dla porównania Mbappe ma 15. bramek, czyli tyle samo co Luis Nazario de Lima Ronaldo.

Piętnasty gol na mistrzostwach świata! 🔥



Kylian Mbappe rozpoczyna pościg za Leo Messim!



Jeśli obaj utrzymają taką formę, czeka nas jeden z najpiękniejszych pojedynków tego mundialu🍿



📲 Oglądaj online mecz Francja – Irak ▶️ https://t.co/qcYt63gtM4 pic.twitter.com/zsfL59esAm — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 22, 2026

Francuzi przystąpili do swojego meczu w bardzo dobrych nastrojach po zwycięstwie nad Senegalem (3:1) w pierwszej kolejce. Irak z kolei w poprzednim spotkaniu musiał uznać wyższość Norwegii, przegrywając różnicą trzech trafień (1:4).

Obie drużyny grają w grupie, w której system awansu zakłada rozegranie standardowo trzech meczów każdy z każdym, a następnie kwalifikację dwóch najlepszych zespołów oraz części drużyn z trzecich miejsc do fazy pucharowej. To sprawia, że każdy punkt i każdy gol mają ogromne znaczenie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Francja w kolejnej serii gier zmierzy się z Norwegią (27 czerwca). Irak natomiast czeka starcie z Senegalem (26 czerwca). Wynik rywalizacji w Filadelfii miał zatem duże znaczenie w kontekście walki o awansu do fazy pucharowej.