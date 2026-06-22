Norwegia – Senegal: wyjściowe jedenastki
Obie reprezentacje przystępują do tego pojedynku w zupełnie odmiennych nastrojach. Norwegia na otwarcie mundialu rozbiła Irak i wygrała 4:1, a dubletem popisał się Erling Haaland. Natomiast Senegal nie poradził sobie z Francją i przegrał 1:3. Jedyną bramkę dla pokonanych zdobył Ibrahim Mbaye.
Faworytem rywalizacji na na MetLife Stadium w East Rutherford jest oczywiście zespół z Europy, który po raz kolejny będzie opierał swoją ofensywę na Haalandzie, Sorlothu i Nusie. Natomiast Lwy Terangi znowu skorzystają z tercetu Mane – Jackson – Sarr.
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Norwegia – Senegal: oficjalne składy
Norwegia (4-3-3): Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa
Senegal (4-2-3-1): Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Malick Diouf; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Lamine Camara, Sadio Mane; Nicolas Jackson