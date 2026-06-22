Ta trójka postraszy Senegal. Z nimi będzie współpracował Haaland

01:02, 23. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Norwegia - Senegal to spotkanie w 2. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey.

Norwegia - Irak
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Norwegia - Irak

Norwegia – Senegal: wyjściowe jedenastki

Obie reprezentacje przystępują do tego pojedynku w zupełnie odmiennych nastrojach. Norwegia na otwarcie mundialu rozbiła Irak i wygrała 4:1, a dubletem popisał się Erling Haaland. Natomiast Senegal nie poradził sobie z Francją i przegrał 1:3. Jedyną bramkę dla pokonanych zdobył Ibrahim Mbaye.

Faworytem rywalizacji na na MetLife Stadium w East Rutherford jest oczywiście zespół z Europy, który po raz kolejny będzie opierał swoją ofensywę na Haalandzie, Sorlothu i Nusie. Natomiast Lwy Terangi znowu skorzystają z tercetu Mane – Jackson – Sarr.

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Norwegia – Senegal: oficjalne składy

Norwegia (4-3-3): Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa

Senegal (4-2-3-1): Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Malick Diouf; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Lamine Camara, Sadio Mane; Nicolas Jackson

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