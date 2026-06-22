Juventus pozyska głośne nazwisko? Trwa obserwacja

21:47, 22. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Tuttosport

Juventus myśli o wzmocnieniu ofensywy. Jak się okazuje, w myślach Starej Damy pojawiło się sprowadzenie głośnego nazwiska. Pod ich obserwacją znalazł się Nicolo Zaniolo z Udinese Calcio - donosi "Tuttosport".

Luciano Spalletti
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Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Nicolo Zaniolo łączony z Juventusem. Sensacyjne doniesienia

Priorytetem Juventusu w letnim okienku transferowym jest wzmocnienie pozycji napastnika. Tego oczekuje właśnie Luciano Spalletti. Stara Dama obserwuje sporą liczbę snajperów, a do tego grona dołączył zaskakujący piłkarz. Dziennik „Tuttosport” przekazał, że w kręgu zainteresowań zespołu z Turynu znalazł się Nicolo Zaniolo, który na co dzień reprezentuje barwy Udinese Calcio.

Włoski zawodnik jest obserwowany przez Juventus. Stara Dama ma inne opcje na radarze, w tym Randala Kolo Muaniego, ale w przypadku fiaska negocjacji, może właśnie ruszyć po podopiecznego Kosty Runjaicia. Ten ruch byłby niewątpliwie sporym zaskoczeniem. Nazwisko byłego gracza AS Romy wzbudza mieszane uczucia wśród kibiców. W przeszłości nikt nie wyobrażał, że może być łączony z przeprowadzką na Allianz Stadium.

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Nicolo Zaniolo ewidentnie odżył pod skrzydłami Kosty Runjaicia. Zawodnik Udinese Calcio jednak wciąż nie przypomina tego samego piłkarza, który błyszczał przed ciężkimi kontuzjami. 27-latek ma za sobą ciężkie okresy, ale wydaje się, że wychodzi już na prostą. Czas pokaże, czy finalnie wyląduje w Juventusie.

W minionym sezonie Nicolo Zaniolo rozegrał 38 spotkań w koszulce Udinese Calcio. Włoch zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył siedem asyst.

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