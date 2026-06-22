Niemiecki pomocnik na celowniku Motoru! Możliwy transfer ze Szwajcarii [NASZ NEWS]

W Motorze Lublin następuje dużo zmian przed kolejnym sezonem. Z naszych informacji wynika, że do zespołu może dołączyć niemiecki pomocnik z ciekawą przeszłością. Ujawniamy szczegóły.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Fala zmian w Motorze

O Motorze Lublin było ostatnio głośno ze względu na duże zmiany jakie zaszły w tym klubie. Odeszło kilku bardzo ważnych zawodników, a co więcej – zmienił się trener. Za Mateusza Stolarskiego przyszedł Mariusz Misiura, ale na tym nie koniec zmian.

Skoro są odejścia, to muszą być i przyjścia. Z naszych informacji wynika, że Motor zamierza sprowadzić niemieckiego defensywnego pomocnika. To 29-letni Sven Kohler, który ostatnie pół roku grał w Szwajcarii, w barwach Grasshopper Zurych.

Wychowanek Borussii Dortmund

Kohler jest wychowankiem Borussii Dortmund, z której trafił do VFL Bochum, a następnie do akademii Schalke 04. Tam grał między innymi z Leroyem Sane. W dorosłej piłce zaliczył kilka klubów w Niemczech, ale i duńskie Odense, do którego trafił latem 2023 roku zVfL Osnabruck za 750 tysięcy euro.

Rok później wrócił do Niemiec, do Eintrachtu Brunszwik, skąd zimą 2026 przeniósł się do Szwajcarii. W ostatnim sezonie Kohler (może też grać jako środkowy obrońca) rozegrał 16 meczów w 2. Bundeslidze, 12 w lidze szwajcarskiej i dwa w barażach. Do tego dorzucił 1 mecz, 1 gola i 1 asystę w meczu Pucharu Niemiec z VfB Stuttgart.

Kontrakt z Grasshopper wiąże go do lata 2028 roku, ale wiele wskazuje na to, że zamieni Szwajcarię na Polskę. Co ciekawe, zimą Kohler był bliski przejścia do Arki Gdynia, ale wtedy przechwycili go Helweci. Do dwóch razy sztuka?