Inter Mediolan wkrótce ma zakończyć współpracę ze Stefanem de Vrijem. Mistrzowie Włoch wytypowali już następcę Holendra. Wybór padł na Leo Ostigarda z Genoi - informuje "La Repubblica".

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Stefan de Vrij

Leo Ostigard celem Interu Mediolan. Ma zastąpić Stefana de Vrija

Inter Mediolan tego lata planuje dokonać sporych zmian w defensywie. Jednym z graczy, który tego lata może pożegnać stolicę mody jest Stefan de Vrij. Jak się okazuje, mistrzowie Italii wytypowali już nazwisko następcy doświadczonego Holendra. „La Repubblica” zdradza, że to opcja z Serie A. Na celowniku Nerazzurrich znalazł się Leo Ostigard, który na co dzień reprezentuje barwy Genoi.

Norweski defensor miał ciężkie początki na boiskach Serie A. Kiedy był zawodnik SSC Napoli, nie prezentował odpowiedniego poziomu sportowego. Wszystko się zmieniło w ostatnich miesiącach. Stoper stał się jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej lidze. Inter Mediolan nieprzypadkowo zaczął patrzeć w jego kierunku.

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Leo Ostigard pasuje profilem do układanki Cristiana Chivu. Reprezentant Norwegii pełniłby rolę centralnej postaci w środku defensywy. Obecnie trudno przewidzieć, czy zawodnik jest szykowany do gry w wyjściowym składzie. Na początek trzeba będzie poczekać na oficjalny komunikat w sprawie jego przenosin. A może on nadejść po Mistrzostwach Świata 2026.

W poprzednim sezonie Leo Ostigard rozegrał 31 spotkań w koszulce Genoi. Norweski stoper zdołał aż pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik zaliczył także jedną asystę.