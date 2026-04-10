Lewandowski chce odejść z Barcelony?! „Czuje się rozczarowany”

Robert Lewandowski czuje się rozczarowany tym, jak traktowała go ostatnio FC Barcelona - donosi Cadena SER. Okazuje się, że Polak wcale nie zamierza zgodzić się na tak drastyczne cięcie wynagrodzenia. 37-latek rozważa inne opcje.

Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski rozważa inne opcje. Może odejść z FC Barcelony

Robert Lewandowski ma nieco ponad dwa miesiące do końca kontraktu. FC Barcelona jest zdecydowana przedłużyć umowę, ale na zdecydowanie gorszych warunkach. Media donoszą, że Polak dostanie propozycję obejmującą dwukrotnie niższe wynagrodzenie. W międzyczasie o jego podpis walczą inne znane kluby jak AC Milan czy Juventus. Jest też duże zainteresowanie z MLS.

Decyzja nie została jeszcze podjęta, choć ostatnio w Barcelonie obecny był agent piłkarza Pini Zahavi. Natomiast hiszpańskie media, a konkretnie Cadena SER informuje, że kwestia przyszłości wcale nie jest do końca przesądzona. Do tej pory wydawało się, że priorytetem 37-latka będzie pozostanie na Spotify Camp Nou. Ich zdaniem tak jednak nie jest, a reprezentant Polski rozważa inne propozycje.

– Lewandowski nigdy nie pragnął desperacko zostać w Barcelonie. Wręcz przeciwnie. Rozważa kilka innych propozycji, które ma na stole. Znajdują się wśród nich europejskie kluby, takie jak AC Milan oraz egzotyczne kierunki jak MLS czy Arabia Saudyjska – czytamy na łamach Cadena SER.

Co więcej, Lewandowski jest mocno rozczarowany postawą Barcelony. Nie czuje się doceniony przez fakt, że klub tak długo zwlekał z informacją, że chcą, żeby został.

– Lewandowski czuje się rozczarowany niektórymi sytuacjami. Chodzi o jego rolę w drużynie i zaangażowanie. Uważa, że klub nie docenił jego formy w trakcie sezonu – dodaje hiszpański serwis.