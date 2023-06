Lewandowski będzie miał rywala. Barca dopięła transfer napastnika

PressFocus Na zdjęciu: Vitor Roque

Robert Lewandowski będzie miał rywala

FC Barcelona dopięła transfer brazylijskiego napastnika

Klub zapłaci za niego 40 milionów euro

Wielki talent trafi do Barcy. Będzie rywalizował z Lewandowskim

Robert Lewandowski do tej pory nie miał wartościowego zmiennika. Przez to cierpiał Xavi Hernandez, który pod nieobecność Polaka był zmuszony do różnych kombinacji. Jak się okazuje, ta sytuacja zmieni się od przyszłego sezonu, ponieważ wkrótce do Barcelony zawita Vitor Roque.

Roque to zawodnik Athletico Paranaense. Brazylijczyk jest uznawany za ogromny talent, co potwierdzają liczby. 18-latek w tym sezonie w pierwszym zespole rozegrał 25 meczów, zdobył 10 bramek i zaliczył 5 asyst. Barcelona zapłaci za piłkarza około 40 milionów euro. Płatność ma się odbyć w trzech ratach. Jednak najpierw klub musi uregulować sprawy związane z limitem płac.