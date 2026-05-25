Legia Warszawa wskazała następcę Elitima. Konkretne nazwisko

Legia Warszawa pracuje nad kolejnymi transferami. Jej celem stał się Lukas Grgić, którego może sprowadzić w ramach wolnego transferu. O tej kandydaturze informuje "Przegląd Sportowy Onet".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia negocjuje z pomocnikiem. Może zastąpić Elitima

Legia Warszawa intensywnie pracuje nad wzmocnieniem kadry przed kolejnym sezonem. Ogłosiła już pierwszy letni transfer, którym został bramkarz Ivan Brkić. Wkrótce podobne komunikaty mają pojawić się w kontekście Łukasza Zjawińskiego oraz Zorana Arsenicia. Na tym nie koniec, bowiem drużyna potrzebuje znacznie więcej jakości. Marek Papszun chciał zatrzymać Juergena Elitima, ale ten wybrał kierunek turecki. Teraz Wojskowi negocjują z jego potencjalnym nastepcą.

Z informacji „Przegląd Sportowy Onet” wynika, że Elitima w Warszawie może zastąpić Lukas Grgić. To 30-letni defensywny pomocnik, związany ostatnio z Rapidem Wiedeń. Jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca, więc będzie dostępny w ramach transferu bezgotówkowego. Legia znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, więc rozgląda się na rynku przede wszystkim za wolnymi zawodnikami.

W tym sezonie Grgić nie pełnił głównej roli w drużynie Rapidu. Wystąpił w sumie 26 razy, a na murawie przebywał przez blisko 1200 minut gry. Legia prowadzi z nim rozmowy kontraktowe.

Do tej pory austriacki pomocnik reprezentował głównie rodzime kluby, choć ma na koncie też ponad roczny epizod w Chorwacji, gdzie grał dla Hajduka Split. Oprócz Rapidu Wiedeń, występował również dla LASK, SV Ried czy WSG Tirol.