Gwiazda Atletico nie wyklucza odejścia Alvareza. Wielki transfer wisi w powietrzu

08:55, 25. maja 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  Cope

Julian Alvarez cieszy się dużym zainteresowaniem topowych klubów. O jego przyszłości w rozmowie z Cope mówił Marcos Llorente. Piłkarz Atletico Madryt nie wykluczył odejścia Argentyńczyka.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Llorente nie wyklucza, że Alvarez opuści Atletico

Atletico Madryt w ostatniej kolejce La Liga rywalizowało na wyjeździe z Villarrealem. Stawką meczu było 3. miejsce w tabeli. Ostatecznie górą była Żółta Łódź Podwodna, która zdemolowała zespół Diego Simeone, wygrywając aż (5:1). W efekcie Los Colchoneros wypadli poza podium. W kadrze meczowej zabrakło Juliana Alvareza, który boryka się z urazem kostki.

Kibice zastanawiają się, czy w przyszłym sezonie będą mogli oglądać Argentyńczyka w barwach Atletico. Nie jest tajemnicą, że o transfer napastnika zabiega m.in. FC Barcelona oraz Paris Saint-Germain. Na temat przyszłości piłkarza wypowiedział się jego kolega z drużyny – Marcos Llorente. W rozmowie z Cope nie wykluczył, że być może Alvarez chce spróbować nowego wyzwania.

Nie wiem, czy Julian odejdzie. On sam chyba tego nie wie. Możliwe, że chce spróbować nowego wyzwania. Wiem, że jest szczęśliwy w Atletico. Widzę to. Jest w dobrej formie. Może Alvarez chce odejść, a my o tym nie wiemy. Nie wiadomo – mówił Marcos Llorente.

Alvarez trafił do Madrytu latem 2024 roku z Manchesteru City. Łącznie od momentu transferu rozegrał dla Atletico 106 meczów, w których zdobył 49 bramek i zanotował 17 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. Jest wyceniany na 90 milionów euro.

