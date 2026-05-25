Gwiazda Atletico nie wyklucza odejścia Alvareza. Wielki transfer wisi w powietrzu

Julian Alvarez cieszy się dużym zainteresowaniem topowych klubów. O jego przyszłości w rozmowie z Cope mówił Marcos Llorente. Piłkarz Atletico Madryt nie wykluczył odejścia Argentyńczyka.

Llorente nie wyklucza, że Alvarez opuści Atletico

Atletico Madryt w ostatniej kolejce La Liga rywalizowało na wyjeździe z Villarrealem. Stawką meczu było 3. miejsce w tabeli. Ostatecznie górą była Żółta Łódź Podwodna, która zdemolowała zespół Diego Simeone, wygrywając aż (5:1). W efekcie Los Colchoneros wypadli poza podium. W kadrze meczowej zabrakło Juliana Alvareza, który boryka się z urazem kostki.

Kibice zastanawiają się, czy w przyszłym sezonie będą mogli oglądać Argentyńczyka w barwach Atletico. Nie jest tajemnicą, że o transfer napastnika zabiega m.in. FC Barcelona oraz Paris Saint-Germain. Na temat przyszłości piłkarza wypowiedział się jego kolega z drużyny – Marcos Llorente. W rozmowie z Cope nie wykluczył, że być może Alvarez chce spróbować nowego wyzwania.

– Nie wiem, czy Julian odejdzie. On sam chyba tego nie wie. Możliwe, że chce spróbować nowego wyzwania. Wiem, że jest szczęśliwy w Atletico. Widzę to. Jest w dobrej formie. Może Alvarez chce odejść, a my o tym nie wiemy. Nie wiadomo – mówił Marcos Llorente.

Alvarez trafił do Madrytu latem 2024 roku z Manchesteru City. Łącznie od momentu transferu rozegrał dla Atletico 106 meczów, w których zdobył 49 bramek i zanotował 17 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. Jest wyceniany na 90 milionów euro.