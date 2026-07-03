Legia Warszawa szykuje kolejne transfery? Papszun odpowiada

08:17, 3. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Legia.net

Legia Warszawa sprowadziła tego lata czterech nowych piłkarzy, ale dalej ma poważne braki kadrowe. Zapytany o kolejne transfery Marek Papszun twierdzi, że w tym temacie nic się nie dzieje. Jego wypowiedzi cytuje portal Legia.net.

Marek Papszun
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fot. Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun chce transferów, ale nic się nie dzieje

Legia Warszawa ma za sobą bardzo trudny i wymagający sezon. Przez bardzo długi czas nie była pewna utrzymania w Ekstraklasie, by finalnie otrzeć się o awans do europejskich pucharów. Zakończyła rozgrywki Ekstraklasy na szóstej lokacie, natomiast brak gry w Europie jest poważnym ciosem dla jej finansów.

Legia znalazła się w sporych tarapatach i oszczędza tam, gdzie to tylko możliwe. Tego lata skupia się przede wszystkim na transferach bezgotówkowych – sprowadziła na tej zasadzie Zorana Arsenicia, Ivana Brkicia, Łukasza Zjawińskiego oraz Roberta Deziela Jr. Od pewnego czasu w temacie wzmocnień jest cisza, a zamiast tego drużyna traci kolejnych zawodników. Najpierw Legia nie była w stanie dogadać się z Jeanem-Pierrem Nsame w sprawie nowej umowy, a następnie przedwcześnie rozwiązała kontrakt Kacpra Urbańskiego. Lada moment opuści ją też Jan Leszczyński, który w ramach transferu definitywnego przeniesie się do Bundesligi.

Sytuacja kadrowa nie napawa optymizmem. Legia ma braki w szczególności w środku pola, o czym wspominał sam Marek Papszun. Oczekuje wzmocnień, ale nowych zawodników prędko się nie doczeka. Zapytany o kolejne transfery szkoleniowiec wprost przyznał, że w tym temacie nic się nie dzieje. Nie są to słowa, które spodobają się kibicom.

Wojskowi zainaugurują ligowy sezon już za równe trzy tygodnie. W pierwszej kolejce zagrają na wyjeździe z Pogonią Szczecin.

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