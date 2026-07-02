Manchester United chce zatrzymać gwiazdora. W planach rozmowy

21:13, 2. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Chris Wheeler

Manchester United planuje w najbliższych miesiącach rozpocząć rozmowy kontraktowe z Bruno Fernandesem - potwierdza Chris Wheeler z "Daily Mail". Kontrakt Portugalczyka wygasa latem przyszłego roku.

Michael Carrick
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Niepewna przyszłość Bruno Fernandesa na Old Trafford

Manchester United sprowadził Bruno Fernandesa ze Sporting Lizbona w styczniu 2020 roku za 65 milionów euro. Transfer Portugalczyka bardzo szybko okazał się jednym z najlepszych ruchów klubu ostatnich lat. 31-letni pomocnik stał się kluczowym zawodnikiem drużyny.

Obecnie Fernandes pełni funkcję kapitana i pozostaje niekwestionowanym liderem drugiej linii zespołu z Old Trafford. Reprezentant Portugalii od lat imponuje regularnością, wpływem na grę oraz ogromną odpowiedzialnością w najważniejszych momentach. Liczby tylko potwierdzają jego znaczenie dla zespołu. Łącznie w barwach Manchesteru United Fernandes rozegrał 327 spotkań, w których zdobył 107 bramek oraz zanotował 108 asyst.

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Władze Manchesteru United chcą teraz zabezpieczyć przyszłość swojego kapitana i przygotowują się do rozpoczęcia rozmów w sprawie nowego kontraktu. Klub zamierza zaproponować Fernandesowi długoterminową umowę, która podkreśli jego kluczową rolę.

Obecny kontrakt Portugalczyka obowiązuje jeszcze przez rok, choć klub posiada opcję jednostronnego przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy. Mimo tego działacze nie chcą zwlekać i planują rozpocząć negocjacje znacznie wcześniej, by uniknąć niepotrzebnych spekulacji dotyczących przyszłości kapitana.

Według informacji przekazanych przez Chrisa Wheelera z „Daily Mail”, rozmowy kontraktowe mają ruszyć w nadchodzących miesiącach. Fernandes pozostaje jednym z najbardziej produktywnych ofensywnych pomocników w Premier League. Jego kreatywność, intensywność gry oraz umiejętność podejmowania odpowiedzialności w kluczowych momentach sprawiają, że jest zawodnikiem praktycznie niezastąpionym.

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