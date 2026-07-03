Jakie pary 1/8 mundialu są już znane? Z kim zagra Portugalia?

08:03, 3. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Wkrótce rozpocznie się 1/8 finału mistrzostw świata. Znamy pary sześciu z ośmiu spotkań ten fazy turnieju. Portugalia rozegra hitowe starcie z Hiszpanią, a Brazylia przetestuje Norwegów.

Piłkarze reprezentacji Portugalii
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Portugalii

Hiszpania poznała rywala. Wielki hit w kolejnej fazie turnieju

Do zakończenia 1/16 finału pozostały jeszcze trzy mecze. Znamy więc większość rozstrzygnięć i par kolejnej fazy turnieju. Kto zmierzy się w ramach 1/8 finału mistrzostw świata? Kibiców czeka piłkarskie święto w postaci meczu Portugalia – Hiszpania. Drużyna Cristiano Ronaldo w nocy z czwartku na piątek po prawdziwym horrorze pokonała Chorwatów, strzelając zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry. W 1/8 finału zmierzy się z natomiast obecnymi Mistrzami Europy.

Bardzo ciekawie zapowiada się też rywalizacja Brazylijczyków z Norwegami. Ci drudzy uchodzą za „czarnego konia” turnieju, a na swoim koncie mają zwycięstwo z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Brazylia z kolei celuje w triumf na całym mundialu.

Na poznanie swojego rywala czeka za to Szwajcaria, która kilka godzin po meczu Portugalii z Chorwacją pokonała 2-0 Algierię. W 1/8 finału zagra ze zwycięzcą meczu Kolumbia – Ghana. Ostatnią parę 1/8 finału stworzą triumfatorzy spotkań Australia – Egipt oraz Argentyna – Republika Zielonego Przylądka.

Dotychczasowe pary 1/8 finału mistrzostw świata

Kanada – Maroko (sobota 19:00)

Paragwaj – Francja (sobota 23:00)

Brazylia – Norwegia (niedziela 22:00)

Meksyk – Anglia (poniedziałek 02:00)

Portugalia – Hiszpania (poniedziałek 21:00)

USA – Belgia (wtorek 02:00)

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