Jurgen Klopp zdecydował. Chodzi o reprezentację Niemiec

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp gotowy objąć reprezentację Niemiec

Reprezentacja Niemiec zakończyła już swoją przygodę na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Wszyscy spodziewali się, że drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna zajedzie jednak dalej, a już szczególnie, że Paragwaj nie będzie dla nich rywalem z wyższej półki. Okazało się jednak inaczej i po serii rzutów karnych nasi sąsiedzi odpadli z mundialu.

To nie może jednak dziwić. Każdy, kto oglądał ich mecze podczas tego turnieju mógł mieć tylko jedno przeświadczenie: a mianowicie, że to nie ten poziom. Brak było w kadrze Niemiec wizji, pomysłu, piłkarze popełniali proste błędy, byli źle przygotowani, a z czasem zaczęły wychodzić problemy wewnątrz szatni. Dlatego też władze DFB zdecydowały się zwolnić Juliana Nagelsmanna. Kto zostanie jego następcą?

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według informacji, które przekazał Ben Jacobs z „GiveMeSport”, Jurgen Klopp zdecydował, że jest gotowy przyjąć ofertę pracy w reprezentacji Niemiec. To konkretna deklaracja, która może przynieść swoje rzeczywiste skutki. Były trener Liverpoolu jawi się bowiem jako najgorętszy kandydat na to stanowisko.

Jurgen Klopp obecnie zatrudniony jest przez koncern RB, w którym odpowiada za nadzorowanie wszystkich klubów, które są wśród zarządzanych przez potentata. Wcześniej przez prawie 10 lat związany był z Liverpoolem, z którym wygrał najważniejsze trofea na świecie. W Niemczach prowadził Borussię Dortmund oraz FSV Mainz.

Zobacz także: „Robert Lewandowski miał gotowy kontrakt z Realem Madryt”