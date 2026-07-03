Widzew nie jest zainteresowany tym obrońcą. Zdementowane

Widzew Łódź został połączony z potencjalnym transferem niejakiego Mehdiego Dorvala z włoskiego Bari. Jak przekazał jednak Maciej Winczewski z "Radia Widzew", nie ma takiego tematu.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Mehdi Dorval nie będzie nowym piłkarzem Widzewa Łódź

Widzew Łódź tego lata znów wyda na transfery najprawdopodobniej wiele milionów euro. Jak do tej pory ruchy klubu są jednak dość spokojne i przemyślane. Pozyskano bowiem tylko Karola Świderskiego, który ma potencjał na to, aby zostać gwiazdą nie tylko zespołu, ale i całej ligi. Poza tym kolejne ruchy z pewnością będą, choć zmiany w pionie sportowym mogły spowodować, że nieco się przesuną.

Okazuje się jednak, że z pewnością nowym graczem Widzewa nie będzie niejaki Mehdi Dorval. 25-letni reprezentant Algierii, który związany jest z włoskiem zespołem Bari został ostatnio połączony z transferem do Polski, ale według informacji przekazanych przez Macieja Winczewskiego z „Radia Widzew”, nie ma takiego tematu. To kolejny w ostatnim czasie piłkarz, który przymierzany jest do klubu przez media.

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Mehdi Dorval w minionym sezonie rozegrał w sumie 36 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował siedem asyst. Na koncie lewego obrońcy jest łącznie ponad 120 spotkań na boiskach włoskiej Serie B. Poza tym 50 razy wystąpił także w meczach Serie D. 25-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 1,8 miliona euro. Na jego koncie są cztery występy w narodowych barwach.

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