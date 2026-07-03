Nagelsmann odchodzi! Szokująca reakcja po kompromitacji Niemców

Julian Nagelsmann nie będzie dłużej prowadził reprezentacji Niemiec. Selekcjoner podjął decyzję o zrezygnowaniu z tej funkcji - informuje Florian Plettenberg. Wkrótce pojawi się oficjalne potwierdzenie.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Nagelsmann zmienił zdanie. Rezygnuje z pracy w kadrze

Reprezentacja Niemiec wiązała duże nadzieje z tegorocznym mundialem, ale zakończyła swoje występy już na 1/16 finału. W fazie grupowej pokonała Curacao i Wybrzeże Kości Słoniowej, natomiast porażka z Ekwadorem była ostrzeżeniem, że aż tak dobrze sobie nie radzi. W fazie pucharowej Niemcy przegrali po rzutach karnych z Paragwajem i sensacyjnie odpadli z turnieju na tak wczesnym etapie.

Ta niewątpliwa kompromitacja sprawiła, że w kraju powstała poważna dyskusja na temat przyszłości Juliana Nagelsmanna. On sam bezpośrednio po porażce z Paragwajem deklarował, że z chęcią będzie prowadził reprezentację dalej, o ile oczywiście nie zostanie zwolniony. Po powrocie do kraju rozpoczął rozmowy z kluczowymi działaczami niemieckiej federacji. W mediach pojawiły się sugestie, że skłaniają się oni ku zmianie selekcjonera.

Po kilku dniach Nagelsmann się reflektuje i zamierza opuścić dotychczasowe stanowisko. Florian Plettenberg informuje, że ten podjął decyzję o odejściu. W przeciwnym wypadku miałby zostać zwolniony. Wkrótce w tej sprawie ma się pojawić oficjalne ogłoszenie.

🚨💣 BREAKING | Julian Nagelsmann resigns as Germany head coach with immediate effect!



Decision made following Germany’s World Cup exit. Official confirmation expected shortly. As also via BILD. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/SbkmVm2dbu — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 3, 2026

Faworytem do zastąpienia Nagelsmanna jest Juergen Klopp. Nieoficjalnie wiadomo, że były szkoleniowiec Liverpoolu z chęcią objąłby reprezentację Niemiec.

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