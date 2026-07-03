Nagelsmann odchodzi! Szokująca reakcja po kompromitacji Niemców

Nagelsmann zmienił zdanie. Rezygnuje z pracy w kadrze
Reprezentacja Niemiec wiązała duże nadzieje z tegorocznym mundialem, ale zakończyła swoje występy już na 1/16 finału. W fazie grupowej pokonała Curacao i Wybrzeże Kości Słoniowej, natomiast porażka z Ekwadorem była ostrzeżeniem, że aż tak dobrze sobie nie radzi. W fazie pucharowej Niemcy przegrali po rzutach karnych z Paragwajem i sensacyjnie odpadli z turnieju na tak wczesnym etapie.
Ta niewątpliwa kompromitacja sprawiła, że w kraju powstała poważna dyskusja na temat przyszłości Juliana Nagelsmanna. On sam bezpośrednio po porażce z Paragwajem deklarował, że z chęcią będzie prowadził reprezentację dalej, o ile oczywiście nie zostanie zwolniony. Po powrocie do kraju rozpoczął rozmowy z kluczowymi działaczami niemieckiej federacji. W mediach pojawiły się sugestie, że skłaniają się oni ku zmianie selekcjonera.
Po kilku dniach Nagelsmann się reflektuje i zamierza opuścić dotychczasowe stanowisko. Florian Plettenberg informuje, że ten podjął decyzję o odejściu. W przeciwnym wypadku miałby zostać zwolniony. Wkrótce w tej sprawie ma się pojawić oficjalne ogłoszenie.
Faworytem do zastąpienia Nagelsmanna jest Juergen Klopp. Nieoficjalnie wiadomo, że były szkoleniowiec Liverpoolu z chęcią objąłby reprezentację Niemiec.
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