Cracovia złożyła ofertę za bramkarza Fenerbahce

Cracovia miała złożyć za niejakiego Irfana Can Egribayata z tureckiego Fenerbahce Stambuł. Bramkarz już wcześniej łączony był z przenosinami do Polski. Informacje w tej sprawie przekazał Resat Can Ozbudak z "Spor Depor".

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia walczy o transfer bramkarza Fenerbahce

Cracovia ma za sobą trudny sezon. Wszystkim wydawało się, że po dobrym początku rozgrywek, zespół będzie mógł walczyć o grę w eliminacjach europejskich pucharów. Tymczasem drużyna musiała zadowolić się walką o utrzymanie i to właściwie do samego końca sezonu. Dlatego też wszyscy liczą na to, że w nowym sezonie będzie zdecydowanie lepiej.

Pomóc w tym mają rzecz jasna transfery. Do tej pory niewiele działo się względem ruchów przychodzących do Pasów, ale jednym z tych graczy, którzy dołączą do zespołu może być niejaki Irfan Can Egribayat. Według informacji, które przekazał Resat Can Ozbudak z tureckiego „Spor Depor”, Cracovia miała złożyć już ofertę za bramkarza Fenerbahce Stambuł. Zawodnik już zimą łączony był z przenosinami do PKO Ekstraklasy.

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Irfan Can Egribayat w minionym sezonie rozegrał w sumie 10 spotkań, w których trzy razy zanotował czyste konto i puścił 13 bramek. Łącznie dla giganta z Turcji ma on na koncie aż 53 mecze. Wcześniej występował także w innych klubach z rodzimej ligi, a więc w Goztepe oraz Adanasporze. Serwis „Transfermarkt” wycenia 28-latka na 1,2 miliona euro. Jego umowa z klubem wygasa latem przyszłego roku.

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