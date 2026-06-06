Slot odrzucił ofertę od Fulham. Łączą go z topową reprezentacją

Arne Slot dostał ofertę z Fulham, aby poprowadzić zespół w przyszłym sezonie. Według The Times szkoleniowiec odrzucił propozycję. Jednocześnie łączy się go z reprezentacją Holandii.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Arne Slot odrzucił Fulham. Zostanie selekcjonerem reprezentacji Holandii?!

Arne Slot tylko przez dwa sezony prowadził Liverpool. Po dokonaniu przez zarząd oceny minionych rozgrywek stracił pracę w trybie natychmiastowym. Przypomnijmy, że The Reds skończyli rozgrywki ligowe na 5. miejscu. Z Ligi Mistrzów odpadli w ćwierćfinale.

Nowym trenerem 20-krotnych mistrzów Anglii został Andoni Iraola. Natomiast były szkoleniowiec Liverpoolu dostaje wiele propozycji z innych klubów. Jego nazwisko przewijało się w kontekście Milanu, a także Fulham. O ile informacje o włoskim zespole były tylko plotkami, tak zainteresowanie ekipy z Craven Cottage było prawdziwe. The Times informuje jednak, że Arne Slot odrzucił propozycję.

Przez najbliższe tygodnie Slot zamierza odpocząć od piłki. Nie wyklucza jednak szybkiego powrotu, który miałby nastąpić po Mistrzostwach Świata. To samo źródło, czyli The Times podaje, że 47-latek jest kandydatem na selekcjonera reprezentacji Holandii. Z posadą opiekuna kadry Oranje po mundialu może pożegnać się Ronald Koeman.

Slot nie ma doświadczenia w pracy z drużynami narodowymi. Do tej pory prowadził tylko kluby. Pracował m.in. w Feyenoordzie, z którym sięgnął po mistrzostwo oraz puchar Holandii. W swoim CV ma także AZ Alkmaar oraz SC Cambuur.

Holandia na Mistrzostwach Świata zagra w grupie F, gdzie zmierzą się z Japonią, Szwecją i Tunezją. Co ciekawe, gdyby Polska awansowała na mundial, trafiłaby właśnie do grupy z kadrą Oranje, z którą grali w eliminacjach.