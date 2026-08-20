Barcelona ma kłopot. Juventus chce to wykorzystać

Juventus przygląda się sytuacji Frenkiego de Jonga w FC Barcelonie. Holender może znaleźć się w trudnym położeniu, a Turyńczycy rozważają transfer jeszcze tego lata.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

De Jong może odejść z Barcelony. Juventus przygląda się sytuacji

Juventus może spróbować wykorzystać zamieszanie wokół Frenkiego de Jonga. Jak informuje „Diario Sport”, sytuacja 29-letniego pomocnika w FC Barcelonie stała się na tyle skomplikowana, że pod koniec okna transferowego może pojawić się możliwość jego odejścia z mistrzów La Liga.

Jednym z czynników, który może wpłynąć na pozycję Holendra, jest przybycie Rodriego z Manchesteru City. Hiszpan ma zwiększyć rywalizację w środku pola, a De Jong nie może być już pewny miejsca w podstawowej jedenastce. Na razie dodatkowym problemem pozostaje kontuzja kolana, z którą zawodnik się zmaga.

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Po powrocie do zdrowia De Jong będzie musiał walczyć o odzyskanie swojej pozycji. Nie jest to jednak jedyne wyzwanie, z jakim mierzy się obecnie pomocnik Barcelony. Wokół jego osoby narosły również kontrowersje dotyczące występów z urazem podczas MŚ 2026 oraz jego decyzji o rezygnacji z operacji.

Sam piłkarz stanowczo odpierał zarzuty. Wcześniej zaprzeczył między innymi informacjom, jakoby odmówił występu przeciwko Atletico Madryt w poprzednim sezonie. Mimo to jego relacje z częścią kibiców wyraźnie się pogorszyły.

Potwierdzeniem tego była prezentacja zespołu podczas gali Joan Gampera Trophy. De Jong spotkał się wówczas z nieprzychylną reakcją części publiczności. Dla zawodnika, który przez lata był jednym z ważniejszych elementów Barcelony, to znaczący sygnał.