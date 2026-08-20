Adam Buksa blisko zmiany klubu! Piłkarz opuści Włochy [NASZ NEWS]

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adam Buksa

Pożegnanie z Italią

Adam Buksa zwiedził już kilka lig, ale wszystko wskazuje na to, że napastnika reprezentacji Polski czeka nowa przygoda. Buksa ma już za sobą grę w Polsce, we Włoszech, w Danii, we Francji, w USA i Turcji, ale z naszych ustaleń wynika, że czas na nowe rozgrywki.

Jak ustaliliśmy piłkarz jest blisko przenosin do Mallorki! Zagra zatem na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy. Udinese chciało go zatrzymać, zawodnik jest w klubie powszechnie lubiany, a Kosta Runjaić nie chciał się z nim rozstawać. Piłkarz szuka jak najwięcej szans do gry, również ze względu na kadrę. Dlatego włoski klub poszedł mu na rękę.

Mallorca szybko chce wrócić

Do Mallorki Buksa ma trafić na wypożyczenie do końca sezonu z opcją wykupu. W najbliższych dniach Polak ma się udać do Hiszpanii na testy medyczne, po których powinien podpisać kontrakt.

W poprzednim sezonie Buksa zagrał 25 meczów w Serie A dla Udinese, w których strzelił 3 gole. Mallorca to spadkowicz z La Liga. Klub chce szybko jednak wrócić do hiszpańskiej elity.