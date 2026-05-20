Gwiazdor potwierdził, że odbył rozmowy transferowe z Realem i Barceloną

Riyad Mahrez ujawnił, że przed transferem do Manchesteru City rozmawiał z Realem Madryt, Barceloną i Manchesterem United.

Riyad Mahrez mógł przed laty trafić do Hiszpanii. Były piłkarz Manchesteru City, obecnie zawodnik Al-Ahli, przyznał w rozmowie z Koora Break, że prowadził rozmowy z Realem Madryt i FC Barceloną.

Algierczyk ujawnił też, że kontaktował się z Manchesterem United. Ostatecznie żaden z tych transferów nie doszedł do skutku, bo Leicester City oczekiwało bardzo wysokich kwot za swojego zawodnika.

– Rozmawiałem z wieloma klubami przed odejściem do City. Rozmawiałem z Realem Madryt, Barceloną i United, ale Leicester żądało bardzo dużych pieniędzy, a ja nie miałem klauzuli odejścia – powiedział Mahrez.

Marzył o grze z Messim u Guardioli

Mahrez przyznał, że jego marzeniem była gra w Barcelonie prowadzonej przez Pepa Guardiolę, u boku Leo Messiego. Taki scenariusz nie był już jednak możliwy, a ostatecznie Algierczyk trafił do Manchesteru City.

Zawodnik żałuje, że nie zabezpieczył sobie wcześniej klauzuli wykupu. Porównał swoją sytuację do N’Golo Kante, który miał w kontrakcie zapis pozwalający odejść do Chelsea za 30 milionów.

Mahrez opowiedział także, jak wyglądały jego rozmowy z Guardiolą. Hiszpański trener miał powiedzieć mu, że bardzo chce go w swoim zespole i widzi go w swoim stylu gry. Algierczyk odpowiedział wtedy krótko: „Zabierz mnie do swojej drużyny”.

Manchester City próbował sprowadzić go już zimą i miał złożyć cztery oferty. Leicester nie zgodziło się jednak na sprzedaż. Dopiero latem transfer został sfinalizowany.