Barcelona chce stworzyć duet marzeń z Yamalem. Gwiazda bliżej transferu

Julian Alvarez może odejść z Atletico Madryt. Barcelona widzi w nim jeden z głównych celów transferowych na lato.

Atletico może zarobić na Julianie Alvarezie

Julian Alvarez może stać się jednym z najgorętszych nazwisk letniego okna. Według Cadena SER dyrekcja sportowa Atletico Madryt nie wyklucza sprzedaży Argentyńczyka, jeśli taka operacja pozwoli klubowi zdobyć środki na inne transfery.

Jeszcze kilka miesięcy temu odejście mistrza świata z Atletico było traktowane jako scenariusz niemal niemożliwy. Teraz sytuacja wygląda inaczej. Mateu Alemany, który odpowiada za pion sportowy, ma widzieć w ewentualnej sprzedaży szybki sposób na wzmocnienie budżetu.

Klub ma jednak mocną pozycję w rozmowach. Alvarez posiada klauzulę odstępnego w wysokości 500 milionów euro, więc Atletico nie musi działać pod presją.

Barcelona obserwuje wymarzony transfer

Barcelona jest jednym z klubów, które patrzą w stronę Alvareza. Oprócz niej zainteresowanie napastnikiem wykazują Arsenal oraz Paris Saint-Germain.

Sam piłkarz nie dawał ostatnio jednoznacznych odpowiedzi w sprawie przyszłości. Według źródła jego przedstawiciele mogą chcieć, aby kolejne lata kariery nie były związane z Atletico.

Dla Barcelony Alvarez byłby transferem z najwyższej półki. Mówi się, że Argentyńczyk został wytypowany jako idealny następca Roberta Lewandowskiego oraz wymarzony partner do gry z Yamalem.

Problemem pozostają jednak finanse. Zasady LaLigi ograniczają możliwości, a Atletico nie zamierza oddawać zawodnika za niską kwotę.