Lech Poznań chce gwiazdę Ekstraklasy. Padła konkretna kwota

Lech Poznań skupia się na sprowadzeniu Tamara Svetlina z Korony Kielce. Dziennikarz Damian Wysocki ujawnił, iż Żółto-Czerwoni za pomocnika oczekują przynajmniej 3 mln euro.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Tamar Svetlin na celowniku Lecha Poznań

Lech Poznań po zdobyciu mistrzostwa Polski nie zamierza zwalniać tempa i już intensywnie pracuje nad budową kadry na nowy sezon. Priorytetem Kolejorza będzie walka o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów, dlatego klub chce odpowiednio wzmocnić zespół jeszcze przed startem europejskich eliminacji.

Poznaniacy rozpoczęli od mocnego ruchu, finalizując wykup Luisa Palmy z Celtiku Glasgow za 4 miliony euro. Na radarze znajduje się także Tamar Svetlin, który w minionym sezonie odgrywał bardzo ważną rolę w Koronie Kielce. 24-letni słoweński pomocnik przyciąga coraz większe zainteresowanie na rynku.

W sezonie 2025/2026 Svetlin rozegrał 36 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Jak wcześniej poinformował Szymon Janczyk na łamach Weszlo.com, Lech prowadzi już rozmowy dotyczące transferu zawodnika. Teraz Damian Wysocki przekazał, że Korona jest gotowa rozważyć sprzedaż pomocnika.

Kielecki klub oczekuje za Svetlina minimum 3 mln euro i nie planuje akceptować niższych ofert. Właściciel Korony Łukasz Maciejczyk zapłacił za Słoweńca około miliona euro wraz z bonusami, dlatego obecnie planuje zarobić na potencjalnym transferze jednego ze swoich najważniejszych zawodników.

🟨🟥 Korona rozważy sprzedaż Tamara Svetlina w tym okienku, ale nie za kwotę niższą niż 3 miliony euro.



Oferta Lecha jest dużo niższa. Łukasz Maciejczyk, z bonusami, zapłacił za Słoweńca milion euro. Mistrz Polski oferuje niewiele więcej. — Damian Wysocki (@damian__wysocki) June 5, 2026

Dużym atutem Lecha może być nastawienie samego piłkarza. Według medialnych doniesień Svetlin jest zainteresowany przeprowadzką do Poznania i nie chce przegapić szansy na grę w barwach aktualnego mistrza Polski oraz możliwość występów w europejskich pucharach.