Real może pozbyć się gwiazdy. Mourinho go skreślił

Real Madryt może sprzedać Eduardo Camavingę. Jak podaje The Athletic, sztab szkoleniowy oraz władze klubu chcą jak najszybciej pozbyć się pomocnika.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Cmavinga na wylocie z Realu

Real Madryt przebudowuje swoją kadrę przed kolejnym sezonem. Do drużyny dołączyło już czterech nowych zawodników, więc kilku obecnych graczy straciło pewną pozycję. W gronie skreślonych piłkarzy znalazł się Eduardo Camavinga. Francuz ma za sobą trudne miesiące, w trakcie których zmagał się z urazami i słabą formą. Czarę goryczy przelała czerwona kartka w przegranym ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium.

Jak podaje „The Athletic”, Jose Mourinho podjął decyzję, że nie potrzebuje tego zawodnika w swojej kadrze. Dodatkowo Los Blancos sprowadzili ostatnio Bernardo Silvę i planują kolejne zakupy do środka pola. Sytuację 23-latka pogorszył też fakt, że Didier Deschamps nie zabrał go na Mistrzostwa Świata. Mimo to otoczenie pomocnika jasno deklaruje, że letnia przeprowadzka w ogóle nie wchodzi w grę.

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23-latek ma ważny kontrakt do 2029 roku i zamierza go w pełni wypełnić. Aktualnie nie widzi on żadnego powodu, dla którego miałby opuszczać Santiago Bernabeu. Pomimo oporu gracza, chętnych na jego usługi nie brakuje. Zainteresowanie wykazuje m.in. Manchester United.

Królewscy rozważali także włączenie go w wymianę z Bayernem Monachium za Michaela Olise. Skrzydłowy stał się w ostatnim czasie głównym celem transferowym hiszpańskiego giganta, ale na razie transfer jest mało prawdopodobny.