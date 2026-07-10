Leao ma wielki problem. Kolejny klub odrzucił gwiazdę Milanu!

Rafael Leao chce tego lata opuścić Milan. Problem w tym, że kolejne kluby odrzucają możliwość jego transferu. Zawodnik został zaoferowany Tottenhamowi, ale klub nie jest zainteresowany - ujawnia Fabrizio Romano.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Tottenham odrzuca Leao. Problemy gwiazdy Milanu

Rafael Leao otwarcie zakomunikował chęć zmiany otoczenia podczas trwającego okienka. Po latach spędzonych w Milanie uznał, że to dobry moment, żeby przenieść się do innego zespołu. Gigant z San Siro również nie widzi już dla niego miejsca – Ruben Amorim chce przebudować drużynę i postawić na młodszych zawodników, którzy będą się rozwijać i dopiero wskoczą na swój najwyższy poziom. Portugalczyk zawsze uchodził za duży talent i największą gwiazdę Rossonerich, ale miał problemy z regularnością, przez co nie wyrósł dotąd na prawdziwego lidera.

Leao poszukuje nowego pracodawcy, natomiast ma z tym kłopot. Do tej pory media łączyły go z Bayernem Monachium czy Barceloną – raczej te kluby nie będą o niego zabiegać. Doszło wręcz do tego, że to otoczenie zawodnika oferuje go różnym ekipom. Fabrizio Romano poinformował o propozycji, którą otrzymał Tottenham. Londyńczycy nie wykazali jednak zainteresowania takim ruchem. Wydają tego lata olbrzymie pieniądze na transfery i oczywiście rozglądają się za wzmocnieniami ofensywy, ale wolą na dzisiaj innych kandydatów.

🚨 TRANSFERS! ⚡️



Rafael Leão has been offered to Tottenham, but as things stand Spurs aren’t interested, so it’s a deal NOT ongoing. 🇵🇹



No talks have taken place between Leao and Tottenham. ❌



ℹ️ @FabrizioRomano pic.twitter.com/QKIQUL8pVO — Polymarket FC (@PolymarketFC) July 10, 2026

Portugalski skrzydłowy ma problem ze znalezieniem nowego klubu. Trudno wyobrazić sobie, aby w kolejnym sezonie grał w Milanie, bowiem otwarcie mówił, że chce odejść. Klub także zamierza iść naprzód i zastąpić Leao nową gwiazdą.

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