Hiszpania triumfuje. De la Fuente wychwala jednego gracza

23:53, 10. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  El Partidazo de COPE

Hiszpania pokonała Belgię i awansowała do półfinału Mistrzostw Świata 2026. Co po meczu powiedział Luis de la Fuente, selekcjoner La Furia Roja?

Luis de la Fuente
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AP Photo/ Mark J. Terrill/ Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Hiszpania wygrywa, de la Fuente chwali jednego zawodnika

Belgia nie była łatwym przeciwnikiem, jednak Hiszpania poradziła sobie i z tą przeszkodą. Bohaterem zmagań na SoFi Stadium okazał się Mikel Merino. – Niesamowite. Cóż, Mikel ma wiele zalet. Jest piłkarzem, który mógłby grać w każdej reprezentacji, w każdej drużynie – przyznał po meczu Luis de la Fuente, cytowany przez El Partidazo de COPE.

– U nas idealnie wpisuje się w tę koncepcję, w ten model. To szczęście mieć jego i innych piłkarzy takich jak on. Wiemy, że zawsze, gdy go potrzebujemy, jest gotowy – dodał selekcjoner La Furia Roja.

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– Chociaż Francja to jedna z drużyn, które najlepiej grały na tych Mistrzostwach Świata, to możemy optymistycznie myśleć o wyniku zbliżającego się starcia. Myślę, że oni będą równie zaniepokojeni grą z nami. Z jedną wielką ekipą zmierzy się inna wielka ekipa. Nie bez powodu byliśmy jedyną reprezentacją na świecie, która zdołała wygrać z nimi dwa mecze z rzędu – zakończył de la Fuente.

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