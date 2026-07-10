Hiszpania - Belgia to spotkanie w ćwierćfinale MŚ 2026. Na SoFi Stadium w Inglewood padły trzy bramki. Decydująca w 88. minucie.

AP Photo/ Mark J. Terrill/ Alamy Na zdjęciu: Hiszpania - Belgia

Hiszpania – Belgia: dwie bramki do przerwy

Pierwsza bramka drugiego ćwierćfinału padła w 30. minucie zmagań na SoFi Stadium w Inglewood (aglomeracja Los Angeles). Po półgodzinnym impasie prowadzenie objęła Hiszpania. Thibaut Courtois poradził sobie ze strzałem Daniego Olmo, ale już nie zdołał zatrzymać dobitki Fabiana Ruiza.

Belgia odpowiedziała po 11 minutach. Timothy Castagne posłał świetne dosrodkowanie z prawego skrzydła, a Charles De Ketelaere zamknął tę wrzutkę celną główką. Unai Simon został na linii i nie zdołał skutecznie zareagować.

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Po zmianie stron tempo gry wcale nie spadło. Jednak obu ekipom brakowało konkretów. W 71. minucie Rudi Garcia musiał dokonać wymuszonej roszady. Thibaut Courtois doznał kontuzji i opuścił boisko, a jego miejsce między słupkami zajął Senne Lammens.

Golkiper Manchesteru United skapitulował w 88. minucie. Lammens odbił piłkę po uderzeniu Pau Cubarsieigo z dystansu, jednak przy strzale Mikela Merino już nie miał nic do powiedzenia. Pomocnik Arsenalu dobijał z najbliższej odległości.

Belgia naciskała, ale Hiszpania utrzymała korzystny wynik i awansowała do półfinału Mistrzostw Świata 2026. W meczu o finał mundialu zmierzy się z Francją.

Hiszpania – Belgia 2:1 (1:1)

Fabian Ruiz 30′, Mikel Merino 88′ – De Ketelaere 41′