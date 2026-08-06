Leao czeka tylko na ten kierunek. Milan liczy na transfer

Rafael Leao wrócił do treningów z Milanem i ponownie pojawił się na boisku w barwach Rossonerich. Mimo poprawy atmosfery wokół reprezentanta Portugalii "Calciomercato" przekonuje, że jego odejście wciąż pozostaje realnym scenariuszem.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Agent Leao proponuje go klubom w Anglii

Rafael Leao dołączył do zgrupowania Milanu w australijskim Perth i rozpoczął przygotowania pod okiem Rubena Amorima. Portugalski skrzydłowy pracuje z pełnym zaangażowaniem, a w towarzyskim derbowym meczu z Interem pojawił się po przerwie. Był bliski zanotowania asysty, jednak po jego podaniu Christopher Nkunku nie zdołał pokonać Ivana Provedela.

Choć Leao ponownie trenuje z zespołem, jego przyszłość pozostaje otwarta. Według źródła zawodnik nie jest zainteresowany przenosinami do Turcji, mimo konkretnych propozycji ze strony Fenerbahce i Galatasaray. Priorytetem reprezentanta Portugalii pozostaje transfer do Premier League.

Ruben Amorim podkreśla, że traktuje Leao jak każdego innego zawodnika. – Leao? Jeśli jesteś piłkarzem Milanu, jesteś szczęściarzem i powinieneś cieszyć się grą. On się cieszy, ale jest zawodnikiem zespołu jak wszyscy inni. Dzisiaj pomógł drużynie i to jest najważniejsze. Skupiamy się na zespole. Oceniam go tak samo jak Nkunku, Camardę i pozostałych – powiedział trener Milanu.

Jak informuje dziennikarz Ben Jacobs, przedstawiciele Leao, wspólnie z Jorge Mendesem, ponownie zaoferowali piłkarza trzem klubom Premier League. Na liście znalazły się Manchester United, Arsenal oraz Leeds. Według źródła wszystkie te zespoły byłyby w stanie spełnić zarówno oczekiwania finansowe zawodnika, który liczy na około osiem milionów euro za sezon, jak i wymagania Milanu, który oczekuje co najmniej 50 milionów euro za definitywny transfer skrzydłowego. Na razie nie wykonały jednak żadnych ruchów.