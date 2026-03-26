Laporta marzy o tym transferze. Zrobi wszystko, aby Barcelona go kupiła

Barcelona planuje poważne zmiany w ofensywie, do których dojdzie podczas letniego okienka. Joan Laporta marzy o sprowadzeniu Juliana Alvareza - informuje Matteo Moretto. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Ferrana Torresa.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Alvarez marzeniem Laporty. Barcelona ściągnie go już latem?

Barcelona szykuje się do letniego okienka. W klubie są przekonani, że to odpowiedni moment, aby przeprowadzić rewolucję w ofensywie. Robert Lewandowski jest coraz starszy i potrzebuje więcej odpoczynku, a Ferran Torres nie prezentuje odpowiedniego poziomu. Do ekipy Hansiego Flicka powinien dołączyć nowy napastnik, który będzie numerem jeden w hierarchii.

Głównym kandydatem pozostaje Julian Alvarez. Nie jest to wyłącznie rekomendacja pionu sportowego, ale również marzenie samego Joana Laporty, który pozostanie prezydentem Blaugrany na kolejną kadencję. Działacz uważa, że sytuacja finansowa Barcelony poprawiła się na tyle, by móc pozwolić sobie na transfer piłkarza z najwyższej półki.

Dla Barcelony transfer Alvareza jest bezpośrednio powiązany z uszczupleniem kadry i odejściem jednego ze snajperów. Główny plan to przedłużenie umowy Lewandowskiego o kolejny sezon oraz sprzedaż Torresa. Ostateczna decyzja w sprawie Hiszpana jeszcze nie zapadła, bowiem to Lewandowski waha się w temacie swojej przyszłości. Nie jest tajemnicą, że kuszą go zespoły ze Stanów Zjednoczonych oraz Arabii Saudyjskiej.

Bez względu na to, który z napastników opuści Barcelonę, celem jest transfer Alvareza. Nie będzie łatwo sfinalizować tę hitową operację, bowiem ambitne plany ma wobec niego również Atletico Madryt. Los Rojiblancos wierzą, że przekonają Argentyńczyka do pozostania, oferując mu znaczącą podwyżkę zarobków.